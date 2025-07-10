В Смоленской области проходит учебно-тренировочная поисковая экспедиция «Школа будущего поисковика»

С 6 по 13 июля на базе эколого-туристического лагеря «Чепчугово» в Вяземском округе проходит областная учебно-тренировочная образовательная смена – VI Слет юных поисковиков под названием «Школа будущего поисковика».

Это профильное мероприятие ежегодно собирает молодых ребят, увлеченных поиском исторической правды и героическим прошлым своей Родины. Главная цель слета – патриотическое воспитание молодежи, развитие интереса к истории своего региона. Более 70 участников из разных уголков Смоленской области проведут неделю в атмосфере лагерного быта, изучая основы поискового дела и погружаясь в историю Великой Отечественной войны.

Ежедневный режим дня включает разнообразные занятия и мероприятия, направленные на физическое и духовное развитие участников:

занятия по основам туризма и ориентирования на местности;

стрельбы из пневматического оружия;

скалолазания и прохождения туристических полос препятствий;

общение с приглашенными специалистами, в числе которых руководитель Лаборатории «Солдатский медальон» Андрей Иванович Фетисов и командир отряда «Крепость»Максим Кузнецов;

экзамены на готовность к поисковым экспедициям («К поиску готов!»);

культурные и спортивные мероприятия, включая флешмобы, дискотеки и интерактивные игры.

«Важно, что ребята не только получают теоретические знания, но и проходят практическую подготовку. Уверен, что эта неделя станет для каждого участника не просто образовательной сменой, а важным этапом в формировании любви к родному региону. Желаю юным поисковикам плодотворной работы, новых знаний и ярких впечатлений. Пусть «Школа будущего поисковика» поможет вам стать настоящими хранителями исторической памяти», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Фото: Эколого-туристический лагерь «Чепчугово»