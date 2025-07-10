Смоленская делегация представила регион на международном празднике «Купалье» в Беларуси

На живописных берегах Днепра в Могилёвской области прошёл масштабный фестиваль «Купалье», собравший около 700 мастеров народного творчества и тысячи гостей из Беларуси и России. Делегация из Смоленской области также приняла участие и представила свои таланты:

— Наталья Жерелина из Смоленска показала уникальные изделия из керамики,

— Ольга Муравьева из Рудни — набойку по ткани,

— Алла Королева из Смоленска — роспись по дереву,

— Надежда Хацкова из Хиславичей — народное ткачество.

Фестиваль порадовал гостей насыщенной и разнообразной программой. Участники окунулись в атмосферу древних славянских традиций — водили хороводы вокруг купальского костра, плели венки из полевых цветов и с замиранием сердца искали заветный цветок папоротника. В рамках праздника прошел традиционный Город мастеров с масштабными выставками-ярмарками, мастер-классами, конкурсами и аттракционами.

«Смоленская область, как приграничный регион, традиционно играет важную роль в развитии российско-белорусского сотрудничества. Участие наших мастеров в фестивале «Купалье» — это наглядное подтверждение глубины культурных связей между нашими народами», — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.

