Три смоленских проекта стали лидерами Всероссийского Форума «Сильные идеи для нового времени»

Подведены итоги Форума «Сильные идеи для нового времени — 2025», на котором участники из Смоленской области представили 103 проекта, более половины из которых – социальные инициативы. Эксперты Форума высоко оценили три из предложенных идей.

Первый проект — «Мама в курсе», разработанный Алексеем Масляным и Александром Мосейкиным. Он представляет собой комплекс образовательных мероприятий, направленный на подготовку будущих родителей к уходу за детьми.

Второй отмеченной инициативой является Российско-Белорусский фестиваль молодых учителей «Созвездие пеликана», автором которого выступил Евгений Захаренков. Фестиваль будет способствовать международному обмену педагогическим опытом, внедрению новых педагогических методик и технологий, а также стимулировать творческий подход к обучению у молодых учителей.

Третья идея — «Цифровой водоканал для малых городов» уже успешно реализуется в Смоленской области благодаря Дмитрию Назарову. Этот проект направлен на повышение эффективности и конкурентоспособности решений в сфере водообеспечения.

Следующим этапом поддержки идей станет проведение региональной сессии по результатам Форума, на которой будут выработаны меры поддержки для лучших проектов.

«Мы гордимся тем, что три проекта из представленных на Форуме получили высокую оценку экспертов. Особенно ценно, что среди победителей — социальные инициативы, направленные на поддержку семей, развитие образования и решения для улучшения качества жизни в малых городах. Это доказывает, что в Смоленской области талантливая и целеустремлённая молодежь, готовая предлагать инновационные идеи для развития региона. Правительство области продолжит оказывать всестороннюю поддержку перспективным проектам», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.