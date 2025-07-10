Участникам спецоперации помогут с реабилитацией

В Сафоновской центральной районной библиотеке Глава АМО «Сафоновский муниципальный округ» Александр Царев встретился с участниками специальной военной операции, вернувшимися домой после исполнения воинского долга.

Речь шла о льготах и мерах поддержки, которыми могут воспользоваться наши защитники. Председатель Ассоциации ветеранов боевых действий СВО Смоленской области Евгений Селифонтов, который также является ветераном боевых действий, предложил вернувшимся домой бойцам рассказать о том, какие вопросы на сегодняшний день для них являются актуальными, в какой помощи они нуждаются. Их интересы будет отстаивать Ассоциация ветеранов боевых действий СВО – в ее ряды предложено вступить желающим. Региональная ассоциация прошла регистрацию в январе 2025 года, это федеральная структура. Действует заодно с Фондом «Защитники Отечества».

Ветераны СВО поблагодарили за помощь социальных координаторов регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Сафоновском и Холм-Жирковском районах Любовь Шикунову и Елену Сиротенко, руководство округа и региона.

Из рассказов прошедших через горнило войны бойцов стало ясно, что нередко после возвращения домой они становятся волонтерами. «Отправляем на фронт генераторы, маскировочные сети, тепловизоры. Нашим ребятам требуются мотоциклы, квадроциклы, все это стоит больших денег», – делился волнующими его проблемами сафоновец Роман Рогачев. Он ищет и находит людей, готовых оказать помощь его подразделению. Призванный на спецоперацию по мобилизации, Роман начинал в составе 144-й Ельнинской дивизии ВДВ на Краснолиманском направлении, потом вместе со своей группой подошел ближе к Сватову, где бойцы подразделения понесли серьезные потери. Роман стал заместителем командира взвода, затем исполнял обязанности командира. С тяжелым ранением его доставили в госпиталь. По состоянию здоровья был уволен из Вооруженных Сил, однако всеми мыслями он по-прежнему со своими ребятами, исполняющими воинский долг.

Владимир Бомбенков одним первых заходил в город Мариуполь с гуманитарной миссией от волонтерской роты «Боевого братства». Собирал и передавал гуманитарную помощь 59-му полку 144-й дивизии, госпиталям. С 2024 года подписал контракт, ушел в бригаду беспилотной авиации «Гром «Каскад». Работает на заводе «Авангард».

Другой участник встречи, Алексей Федоров, на специальную военную операцию отправился по контракту 1 июля 2023 года. «Не мог оставаться в стороне от происходящих событий, родным сообщил о своем решении, когда был уже на полигоне», – рассказал Алексей Викторович о себе. Служил в 144-й, 98-й дивизиях. За выполнение боевых задач награжден медалью Суворова. После ранения почти три месяца лечился в госпитале.

Артем Троенько отправился на СВО по мобилизации в 2022 году, воевал в Ельнинском полку. В августе 2023 года в боях на Купянском направлении получил сложное ранение. Его считали в тот период без вести пропавшим. Четыре месяца провел в госпитале. Вернувшись к семье в Сафоново, купил домик, ведет хозяйство.

Сафоновец Денис Фролов – пенсионер УФСИН. До мобилизации работал на заводе «Русэлпром». С сентября 2022 года воевал в составе 11-го армейского корпуса 17-й мотострелковой дивизии, в 29-м артиллерийском полку. Полгода пробыл на переднем крае, на направлении Сватово-Кременная, потом в составе своего подразделения выведен в Курскую область, на усиление госграницы. В 2024 году уволился из Вооруженных Сил по предельному возрасту. Владимир Тютиков подписал контракт в мае 2023 года. Был на Купянском направлении, успел отметиться на Краснолиманском. 13 января 2024 года получил ранение обеих ног. В госпитале у него обнаружили сердечную недостаточность. Проходит курс лечения. Возможно, потребуется операция.

Руслан Фасих-Заде награжден медалями Суворова, «За спасение погибавших», «За разминирование». Он был мобилизован в октябре 2022 года. Воевал на харьковском направлении. На военной службе был в должности заместителя командира взвода, командира отделения. Имеет ранения. После реабилитации купил в Сафонове дом, который требует ремонта .

Артем Камальдинов работал на «Авангарде». Заключил контракт в военкомате о зачислении в мобилизационный резерв. Когда был на сборах, узнал о том, что друг получил ранение, поехал его заменить. Наступил на мину, едва не погиб, лишился ноги. Артему предложили участвовать в адаптивном спорте и посоветовали обратиться в центр занятости населения, поскольку он планирует изучать робототехнику.

Дмитрий Матвеев был участником Чеченской военной операции, а в 2023-м, работая на заводе «Авангард», заключил контракт на военную службу. В ходе СВО получил два легких и два тяжелых ранения. Награжден медалью Суворова. Дмитрия проконсультировали об оказании ему медицинской помощи.

На встрече перед участнитками СВО выступил благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин. О мерах поддержки, действующих в регионе и в России, ветеранам рассказали инспектор Центра занятости населения Наталья Лежнина, руководитель клиентской службы отделения социального фонда в Сафоновском районе Смоленской области Юлия Алексина. О возможностях получения медицинской помощи вел речь главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Кристалинский.

Глава Сафоновского муниципального округа Александр Царев напомнил о том, что после окончания спецоперации в сквере воинской славы в Сафонове будет воздвигнут мемориал в честь участников СВО. В городе есть возможность выделить муниципальное помещение, где можно организовать музей. Память о героях должна быть сохранена для истории.

На встрече с участниками СВО шла речь о действующих программах поддержки и реабилитации ветеранов боевых действий, которые помогут нашим защитникам адаптироваться в мирной жизни, получить новые профессии, восстановить здоровье, оформить льготную ипотеку для строительства или приобретения жилья.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Во время встречи с участниками СВО в библиотеке.

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