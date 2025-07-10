﻿Азат Таюпов: «Достичь такого результата было бы невозможно без активной поддержки промышленников со стороны Губернатора»

ГДиректор ООО «Рославльские тормозные системы» Азат Таюпов прокомментировал победу Смоленской области в номинации «Прорыв года» в ежегодном рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах за 2024 год. Эти результаты были озвучены на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

«Достичь такого результата было бы невозможно без активной поддержки и пристального внимания со стороны Губернатора Василия Николаевича Анохина к промышленности региона, — заявил Азат Ильдарович».

Директор ООО «Рославльские тормозные системы» добавил, что два ключевых визита главы региона на предприятие, включая совместный с экс-Министром промышленности и торговли РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым, стали значимыми и во многом решающими для будущего крупного смоленского завода.

«Принятые решения и договоренности стали реальной помощью в решении многочисленных проблемных вопросов нашего завода, а также мощным стимулом для развития предприятия — важнейшего отечественного производителя тормозных систем, — отметил Азат Таюпов. — Мы видим конкретный результат, уже привлечено 439 млн. рублей федерального финансирования. Это существенный вклад в наше развитие».

Кроме того, по словам Азата Таюпова, благодаря поддержке региональных властей, предприятие «Рославльские тормозные системы» смогло принять участие в ключевых федеральных мероприятиях, таких как ПМЭФ-2024 и 2025. Это уникальные площадки для развития.

«Хочу выразить признательность и глубокую благодарность Губернатору Смоленской области Василию Анохину за открытость к диалогу с промышленниками, активную позицию в отстаивании интересов региона на федеральном уровне и умение добиваться конкретных результатов – это залог уверенного развития промышленного потенциала нашей области, как результат – высокая оценка федерального центра», — подчеркнул директор ООО «Рославльские тормозные системы» Азат Таюпов.