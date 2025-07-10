﻿Когда пути сошлись

«Познакомились мы на вокзале, совершенно случайно причем. Кирилл брата провожал на «ласточку» в Москву, а я, наоборот, из нее выходила. Он ко мне подошел, поздоровался, спросил, как дела, а я впервые его вижу. Объяснил потом, что мы работаем вместе. Так и стали общаться дальше».



История Анны Панковой и Кирилла Гурова началась в 2019 году. Судьбы их свел, к удивлению, не участок, на котором они вместе работают, а железная дорога. Анна тогда только устроилась и приехала с «учебки» – занятий в учебном центре, а Кирилл уже работал в Сафонове и заранее знал о своей новой коллеге. Любовь разгоралась не спеша: сначала дружба, общение и переписки, затем отношения. «Служебный роман» перетек в долгожданную свадьбу. А еще спустя пару лет во время отдыха на море пара узнала, что ждет ребенка. Сейчас их сыну Ване уже четыре года.

Анна старший инспектор группы по исполнению административного законодательства, Кирилл – инспектор ГИБДД. Пока Анна работает в офисе: оформляет протоколы и заполняет отчеты, Кирилл следит за правопорядком на дорогах. На участке они вместе редко пересекаются, да и дома тоже – не совпадают графики. Но когда появляется возможность, пара проводит время вместе с сыном. Всей семьей ездят в Смоленск, гуляют в парке, но самое долгожданное для них – отдохнуть на шашлыках. График на работе загруженный, поэтому совместные выходные хоть и редкие, но ощущаются как настоящий праздник. Анна и Кирилл не представляют свою жизнь без ребенка и по возможности стараются организовывать семейный досуг на троих.

Семья часто свободное время проводит в деревне у бабушки с дедушкой. Сынишка помогает деду косить траву, сажать картошку, играет с животными. Отдых на море – еще одна семейная традиция. Сейчас они планируют отпуск в Якорной щели – прибрежном поселке в Лазаревском районе Сочи. Это малая родина родителей Кирилла.

По отдельности друг от друга у каждого тоже есть свои хобби и заботы. Анна очень любит готовить, а Кирилл морально отдыхает за компьютером. «Хотя, большую часть времени он чинит машину. Либо свою, либо рабочую», – улыбается Анна.

Несмотря на любовь к кулинарии, Анна все же считает, что ее призвание именно здесь, в МВД. Еще в шесть лет она увидела по телевизору концерт, приуроченный ко Дню милиции. Стояли красивые, статные люди в форме. Она тогда поинтересовалась у мамы, кто это. Мама ответила: «полицейские». Анна тогда твердо решила: «Когда я вырасту, стану полицейским!» Может быть, с этого момента и решилась ее судьбоносная встреча с Кириллом.

Будущий машинист

Ваня энергичный и общительный ребенок, любит читать книжки и заниматься спортом: боксом и футболом. Родители ему даже подарили боксерские перчатки и грушу. Он очень легко заводит дружбу, на работе родителей обязательно ко всем подойдет, чтобы поздороваться и пожать руку. По выходным Ваня помогает маме готовить завтрак и наводить порядок в доме, а по будням проводит время с бабушкой или в детском саду. По иронии судьбы, Ваня страстно любит поезда. У него целая коллекция игрушечных, но настоящие он любит еще больше. «Наверное, растет будущий машинист», – шутливо комментирует Анна. Как она рассказывает, каждый раз, когда они идут гулять, обязательно свернут в сторону железнодорожного вокзала. Туда, где и познакомились когда-то родители мальчика.

– Пару часов мы сидим и пропускаем «ласточки», электрички. Машем – нам в ответ тоже машут и сигналят, – рассказывает Анна.

Пара дружно ведет за руку сына. Оба в аккуратной рабочей форме с погонами, с официальными нашивками на светлых рубашках «МВД. Полиция». У Вани в руках фуражка. Мама светится улыбкой, несет в руках букет цветов, а папа помогает сыну спуститься с детской горки. Никто и не подозревал, что от случайной встречи на вокзале зародится настоящая любовь и крепкая семья.

Алиса СЕЛЕЗНЕВА

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