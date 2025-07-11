﻿Смоленскую молодежь приглашают на летнюю конференцию по карьерному росту



Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашает молодых людей из Смоленской области в Нижний Новгород на летнюю профильную конференцию, посвященную карьерному росту. Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

С 8 по 10 августа тысячи молодых людей встретятся в Нижнем Новгороде накрупной профильной конференции, где выпускники, студенты и молодые специалисты смогут получить от экспертов, наставников и работодателей HR-консультации, полезные советы и рекомендации по карьерному росту.

Конференция объединит на одной площадке работодателей крупных российских компаний, молодых специалистов и амбассадоров проекта «Профразвитие». Диалог между участниками поможет им понять взаимные ожидания и найти эффективные инструменты для успешного трудоустройства и адаптации в рабочих коллективах. На конференции обсудят форматы развития внутри компании, а также такие навыки как проактивность, ответственность и адаптивность молодых специалистов.

В этом году его программа конференции будет разделена на три направления – «Кварталы», каждый из которых отвечает задачам своей аудитории.

«Квартал кадров» — для студентов и начинающих специалистов. Здесь участники смогут определить свою карьерную траекторию, узнать, как составить эффективное резюме, пройти карьерную диагностику и получить советы от HR-экспертов по трудоустройству. Поднимут важные вопросы: что делать, если карьерный рост не обязательно означает движение вверх, и как «продавать» себя работодателю, сохраняя искренность.

«Квартал работодателей» — пространство для кадровиков, рекрутеров и специалистов по работе с молодежью. Здесь представят актуальные исследования об ожиданиях молодых соискателей и обсудят, как эффективно работать с новым поколением сотрудников.

«Квартал команды» — трек для амбассадоров проекта «Профразвитие». Участники углубятся в методологию проекта, разовьют навыки коммуникации, лидерства и узнают, как превратить волонтерский и общественный опыт в профессиональный ресурс.

Регистрация на мероприятие уже открыта – количество мест ограничено. Заявку можно подать до 24 июля на сайте. Организаторы предоставят трехдневное проживание и питание для студентов. Событие также будет открыто для участия HR, работников отделов кадров, специалистов по работе с молодежью в российских компаниях.

«Мероприятия подобного уровня — уникальная площадка для обмена опытом. Общение с экспертами из разных регионов обогащает знаниями, рождает свежие идеи и укрепляет профессиональные связи. Уверен, участники вернутся домой полными свежих замыслов и планов, готовых воплощать их в жизнь с целью развития региона» — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.