Новые спортплощадки в Смоленской области

В Смоленской области продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры.
Новые объекты 2025 года
В рамках реализации областной программы «Развитие физической культуры и спорта» в этом году уже открыты:
– Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Ельня.
– Фиджитал-центр в городе Смоленске.
– 4 новые площадки ГТО в Починковском, Монастырщинском, Хиславичском округах и в деревне Богородицкое Смоленского округа.
До конца года планируется ввести в эксплуатацию:
– Современный Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Вязьма.
– Спортивный комплекс в поселке Красный.
– Открытую спортивную площадку в поселке Монастырщина.
– 5 площадок ГТО в Краснинском, Ершичском, Дорогобужском, Угранском и Велижском округах.
В прошлом году было открыто 15 спортивных объектов в 10 муниципальных образованиях:
– Спортивная площадка с безопасным покрытием в поселке Хиславичи.
– Крытый спортивный комплекс в поселке Угра.
– 4 открытые площадки – в городе Вязьма, Гагарин и две площадки в городе Смоленск.
– Площадку ГТО в Сычёвке.
– Модульный спортивный дом.
– Спортивный парк.
– Многофункциональную спортивную площадку и хоккейную коробку в городе Ярцево.
– Баскетбольную и волейбольную площадку на стадионе в поселке Шумячи.
– Открытые катки в городе Смоленск и Десногорск.
С 2019 года в Смоленской области введено в эксплуатацию 28 площадок для тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
«Спорт должен быть доступен каждому, независимо от возраста и места жительства. Мы продолжим развивать инфраструктуру, чтобы у смолян было больше возможностей вести активный и здоровый образ жизни», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
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