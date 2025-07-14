Новые спортплощадки в Смоленской области

В Смоленской области продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры.

Новые объекты 2025 года

В рамках реализации областной программы «Развитие физической культуры и спорта» в этом году уже открыты:

– Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Ельня.

– Фиджитал-центр в городе Смоленске.

– 4 новые площадки ГТО в Починковском, Монастырщинском, Хиславичском округах и в деревне Богородицкое Смоленского округа.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию:

– Современный Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Вязьма.

– Спортивный комплекс в поселке Красный.

– Открытую спортивную площадку в поселке Монастырщина.

– 5 площадок ГТО в Краснинском, Ершичском, Дорогобужском, Угранском и Велижском округах.

В прошлом году было открыто 15 спортивных объектов в 10 муниципальных образованиях:

– Спортивная площадка с безопасным покрытием в поселке Хиславичи.

– Крытый спортивный комплекс в поселке Угра.

– 4 открытые площадки – в городе Вязьма, Гагарин и две площадки в городе Смоленск.

– Площадку ГТО в Сычёвке.

– Модульный спортивный дом.

– Спортивный парк.

– Многофункциональную спортивную площадку и хоккейную коробку в городе Ярцево.

– Баскетбольную и волейбольную площадку на стадионе в поселке Шумячи.

– Открытые катки в городе Смоленск и Десногорск.

С 2019 года в Смоленской области введено в эксплуатацию 28 площадок для тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Спорт должен быть доступен каждому, независимо от возраста и места жительства. Мы продолжим развивать инфраструктуру, чтобы у смолян было больше возможностей вести активный и здоровый образ жизни», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.