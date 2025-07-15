﻿В финальной стадии реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орлёнок»



Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» находится на финальной стадии. Общая площадь обновленного комплекса составит 4,6 тысяч квадратных метров. После обновления лагерь сможет единовременно принимать до 128 детей.

Работы на объекте ведутся силами компании ООО СЗ «Гарант Жильё». До конца текущего года планируется завершить все работы и передать готовый объект в ведение Министерству образования и науки Смоленской области.

В ходе работ реконструированы следующие объекты:

— Спальный корпус: трёхэтажное здание с благоустроенными номерами и административными помещениями.

— Столовая: двухэтажное здание, которое сможет вместить 128 посетителей одновременно.

— Спортивный корпус с современными помещениями для занятий физкультурой, в том числе с просторными залами для игровых видов спорта

— Медицинский пункт: удобное и функциональное помещение для оказания необходимой медпомощи ребятам.

— Газовая котельная: в здании установлена современная система отопления

Кроме того, продолжается отделка помещений в зданиях, проводится подключение объекта к энергоснабжению, а также к централизованным системам водопровода и канализации

«Обновленный лагерь станет современным и комфортным пространством для всестороннего отдыха и развития детей, где они смогут не только укрепить свое здоровье, но набраться положительных эмоций и впечатлений, обучиться чему-то новому, познакомиться со сверстниками. В работе лагеря будет сделан особый уклон на патриотическое воспитание молодежи, что крайне актуально и важно в современных реалиях», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.