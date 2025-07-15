﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина



«Прорыв года» Смоленской области.

Губернатор Василий Анохин принял участие в Международной выставке ИННОПРОМ, которая проходила в Екатеринбурге. Выступая на заседании итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли России по видеоконференцсвязи, он представил опыт и достижения Смоленской области.

Глава региона отметил, что почти треть валового регионального продукта приходится на промышленный комплекс: «Каждый четвёртый житель области работает в этой сфере. По итогам 2024 года рост индекса обрабатывающих производств составил более 4%, а объём инвестиций достиг 18,8 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в 2023 году».

Губернатор подчеркнул, что при активной поддержке федерального центра сегодня значительно активизировалась работа многих предприятий региона, что имеет важное значение для роста и укрепления экономики. Как стало известно в ходе форума, Смоленская область победила в номинации «Прорыв года» в ежегодном рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах за 2024 год, который организует Минпромторг России. Это стало красноречивым подтверждением грамотной работы губернаторской команды.

Жизнеутверждающий праздник.

Смоленщина широко отметила День семьи, любви и верности. Каждый муниципалитет наполнил этот светлый праздник яркими и добрыми событиями. Сегодня в нашем регионе проживают почти 87 тысяч семей с детьми, из которых каждая десятая – многодетная. В области для них действует более 40 мер поддержки, установленные федеральным и областным законодательством. По традиции Губернатор вручил Почетные знаки Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Награды были вручены 14 многодетным смолянкам, которые воспитывают в своих семьях четверых и более детей. На сегодняшний день их удостоены являются 488 мам из всех муниципалитетов нашей области.

Конструктивное сотрудничество с Прокуратурой.

На рабочей встрече с заместителем Генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым и новым прокурором Смоленской области Александром Спицыным Губернатор Василий Анохин обсудил вопросы защиты прав и законных интересов жителей региона, а также меры борьбы с преступностью.

«Договорились о дальнейшем конструктивном сотрудничестве между Правительством области и Прокуратурой. Вместе будем работать над созданием единого правового пространства для жителей Смоленской области. Особое внимание уделим защите прав участников специальной военной операции и их семей», — подвел итоги встречи Глава региона.

В центре внимания – строительство САЭС-2

Темы строительства САЭС-2, развития города Десногорска и реализации социально значимых проектов в регионе поднимались на встрече Губернатора Василия Анохина с новым директором Смоленской АЭС, заместителем генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Иваном Сидоровым.

В числе ключевых задач – усиление безопасности при строительстве объекта и привлечение к этой работе смоленских предприятий, беспечение стабильной выработки электроэнергии на действующей станции.

«Правительство области также заинтересовано в укреплении кадрового потенциала на атомной станции. Для этого ведем тесное сотрудничество с Росэнергоатомом и помогаем привлекать смолян к стажировкам на базе САЭС. Это позволяет повышать квалификацию молодых профессионалов, — отметил Василий Анохин. – Также развиваем инфраструктуру города для его жителей — благоустраиваем общественные пространства и возводим новые социальные объекты для создания комфортной городской среды».

Яркий пример мужества и самоотверженности.

Губернатор вручил Благодарственное письмо Антону Мацкевичу – сотруднику смоленской компании международных перевозок, который помог остановить налет беспилотников в Иркутской области. Находясь в очередной поездке, мужчина увидел, что из кузова рядом стоящей фуры внезапно начали вылетать дроны. Он не растерялся и вместе с другими водителями и сотрудниками полиции, начал сбивать их камнями, чтобы беспилотники не взлетели.

«Мы гордимся людьми, которые в такой момент не теряют самообладания. Их действия – пример настоящего мужества и самоотверженности», — уверен Василий Анохин.

За работу со свежими силами.

Общественная палата Смоленской области VIII состава приступила к работе. В нее вошли 36 человек – профессионалы в самых разных сферах деятельности, причем состав обновился на треть. Выступая на первом заседании, Василий Анохин выразил уверенность, что участие членов Общественной палаты в решении вопросов будет максимально эффективным и направлено на достижение целей, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Прежде всего, на повышение качества жизни населения, стратегическое развитие региона и страны.

Губернатор обратил внимание на ряд вопросов, которые остаются в рабочей повестке общественников: «Необходимо продолжать укреплять позиции некоммерческих организаций. Смоленские НКО уже зарекомендовали себя как успешные участники Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив – этот опыт нужно развивать и дальше. Кроме того, предыдущие составы Палаты внесли значительный вклад в формирование корпуса общественных наблюдателей на выборах. Рассчитываю, что новый состав продолжит эту работу так же эффективно».

Председателем палаты вновь избран Денис Пестунов, руководитель регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк России».

Патриотизм – опора для России.

Губернатор Василий Анохин по телемосту принял участие в памятных мероприятиях, которые ежегодно организуют ректор МГУ Виктор Садовничий и коллектив вуза.Они проходят в честь студентов, аспирантов и сотрудников университета, ушедших в Народное ополчение и погибших в годы Великой Отечественной войны. Возле села Уварово под Ельней им установлен памятник «Пушка». Особые слова признательности Глава региона выразил ректору и коллективу университета за многолетнее сотрудничество и шефскую помощь, которую оказывает главный вуз страны Коробецкой школе и Уваровскому Дому культуры, за крепкую дружбу со Смоленщиной.

Богатство славянского братства на Витебской земле.

По приглашению председателя Витебского облисполкома Республики Беларусь Александра Субботина Губернатор Василий Анохин принял участие в мероприятиях Международного фестиваля искусств «Славянский базар», значительная часть которых в этом году посвящена 80-летию Великой Победы. Торжественное открытие фестиваля провел Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, что подчеркивает особое значение этого культурного события.

В свою очередь Василий Анохин выразил уверенность, что сила искусства и созидательного творчества наших народов поможет сохранить память о подвигах отцов и дедов, передать будущим поколениям опыт и традиции братских народов.

Семейные слеты в «Смоленском Поозерье».

Смоленщина снова стала столицей всероссийских слетов семейного сообщества «Родные–Любимые». На территории Национального парка «Смоленское Поозерье» они объединяют семьи участников «Движения первых» со всей страны. В трех смена за месяц здесь побывают более 1300 детей и взрослых из 57 регионов России.

Губернатор Василий Анохин вместе с руководителем «Движения первых», Героем России Артуром Валерьевичем Орловым посетил палаточный лагерь и пообщался с участниками, а также провел заседание Координационного совета регионального отделения, на котором обсуждались перспективы дальнейшего развития и планы работы. По словам Василия Анохина, власти региона и впредь будут усиливать поддержку детских и молодёжных инициатив: «Привлечение активных и юных смолян к участию в региональных и федеральных проектах, несомненно, правильное и важное дело. Уверен, это поможет им получить дополнительные знания и навыки, раскрыть их таланты и определиться в выборе будущей профессии».

Кроме этого Губернатор сообщил о договоренности с руководителем «Движения первых» о ежегодном проведении таких слетов на Смоленской земле, что, по мнению Василия Анохина, «будет способствовать укреплению связей между семьями из разных городов России и формированию активное родительское сообщества».

Татьяна Непреева