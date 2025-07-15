﻿На Смоленской АЭС проходят производственную практику студенты ведущих вузов страны





55 студентов из профильных вузов Смоленска, Брянска, Москвы, Обнинска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Саратова, Волгодонска проходят сейчас производственную и преддипломную практику на Смоленской АЭС. Будущие специалисты под руководством опытных наставников погружаются в реальные производственные процессы в различных подразделениях одного из ключевых энергетических предприятий страны.

«Ежегодно на Смоленскую АЭС приезжают студенты на ознакомительную, преддипломную и производственную практику. Для многих из них это не просто обязательный этап учебного процесса, а полноценный старт карьеры в атомной отрасли. Будущим специалистам, которые учатся на 3-4 курсе, мы предлагаем заключать целевые договоры с работодателем на гарантированное трудоустройство на Смоленскую АЭС по окончании вуза, чтобы они приходили к нам в качестве новых сотрудников. Студентов, показывающих высокие результаты в обучении, поощряем стипендиями от предприятия», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз.

Программа практики максимально насыщена: будущие специалисты изучают техническую документацию, посещают ключевые объекты АЭС, участвуют в рабочих процессах своих подразделений. Особую ценность практиканты видят в возможности изучить уникальное оборудование, почерпнуть опыт от профессионалов атомной энергетики.

«Для прохождения практики выбрал именно Смоленскую АЭС, потому что здесь отлично видна градация и эволюция оборудования от энергоблока к энергоблоку. Можно изучить базис, который был заложен еще в проекте, и проследить дальнейшее развитие технологий — от ручной автоматики до использования автоматизированных систем. Безусловно, в перспективе Смоленскую АЭС буду рассматривать в качестве места работы, поскольку это замечательное место для развития, построения карьеры и самореализации», — подчеркнул студент Санкт-Петербургского политехнического университета Иван Дмитриев, который проходит практику в электрическом цехе.

Студенты высоко оценивают уровень организации практики, открытость персонала и возможность получить знания, которые невозможно приобрести в университетских аудиториях.

«Ожидал более скромных условий, когда ехал на Смоленскую АЭС, но реальность приятно удивила! Нам предоставили места в общежитии с хорошими бытовыми условиями, а Десногорск покорил спокойствием, красотой окружающей природы, водохранилищем. На Смоленской АЭС – современное оборудование, чистота, порядок, обеспечен высокий уровень безопасности. Грамотные наставники делятся своими знаниями и готовы во всем помогать, приглашают на работу после окончания вуза», — поделился впечатлениями Иван студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ Иван Хохлов, который проходит практику в отделе технической диагностики.

Напомним, что в 2024 году производственную практику на Смоленской АЭС прошли более 146 студентов профильных вузов и колледжей, в 2025 году количество студентов желающих пройти практику на Смоленской АЭС возрастает.

Многие практиканты затем приходят работать на Смоленскую АЭС. Например, за последние 2 года приняты более 80 молодых специалистов.

Справочно:

Диалог с молодёжью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Госкорпорация «Росатом» прилагает значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания специализированных образовательных программ, где школьники, студенты, молодые специалисты получают нужное им в жизни образование.