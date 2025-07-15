﻿Смолянка возродила известный региональный бренд – «Смоленские пряники»



Ирина Демьянова прошла долгий путь от кондитера на заводе до создательницы уникального бренда смоленских пряников. Ее история – это стимул и пример для тех, кто стремится воплотить свою мечту в жизнь.

За плечами Ирины — 20-летний опыт работы в кондитерской сфере. С помощью поддержки регионального правительства в виде соцконтракта смолянка смогла приобрести оборудование и запустить собственное производство уникального гастрономического символа региона – «Смоленского пряника».

Начало пути было непростым, однако первые успехи не заставили себя ждать. Ирина приняла участие в ярмарке «Опора России», где ее продукция получила высокую оценку как российских, так и белорусских покупателей. Это стало одним из ключевых этапов развития ее бизнеса.

«Знакомьтесь, заварной, медовый настоящий, наш родной смоленский пряник с начинкой. Производится исключительно по ГОСТу. Много лет я шла к своей мечте, всё только начинается, впереди много планов! Благодарю всех, кто участвовал в реализации моей мечты», — делится Ирина Демьянова.

«Этот проект имеет огромное значение для региона, ведь благодаря инициативе Ирины возрождаются традиционные ремесла и повышается туристическая привлекательность области. Со стороны правительства прилагаем все усилия, чтобы смоленскому бизнесу было проще и удобнее развиваться», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Стоит отметить, что правительство региона уделяет особое внимание поддержке предпринимательства. В области введены «Налоговые каникулы», пониженные налоговые ставки для значимых видов деятельности, реализуются меры финансовой поддержки – «Социальный контракт» и грантовая программа «Первый старт», создаются условия для создания и развития бизнеса.

Эта работа дает результат. В регионе в 2024 году более 6400 смолян начали свое дело, а каждый пятый житель региона – 172 тысячи человек – занят в малом и среднем бизнесе.