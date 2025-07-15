﻿Участник программы «Герои Своего времени. Смоленск» вручил дипломы выпускникам Президентской академии

Участник образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск», ветеран спецоперации Александр Зайцев принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Смоленского филиала Президентской академии – РАНХиГС.

Александр Зайцев обратился к выпускникам с напутственными словами. Он подчеркнул, что перед ребятами открывается новый жизненный этап.

«Верьте в себя, цените поддержку близких и смело встречайте любые вызовы. Пусть ваши действия будут осознанными, а решения – мудрыми. Желаю вам достигать поставленных целей, вдохновлять окружающих и делать нашу страну сильнее», — сказал участник программы.

Отметим, в этом году Президентская академия в Смоленске выпустила более 200 специалистов, 59 из которых получили дипломы с отличием.

Напомним, старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.

Участники пройдут обучение в области экономики, управления, права, истории и других дисциплин.