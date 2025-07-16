Смоленск вошел в лидеры по росту спроса туристов для летних поездок в ЦФО





Аналитики сервисов онлайн-бронирования изучили для «РГ» популярные места для летних поездок в ЦФО, динамику затрат на туризм и цены на аренду жилья в начале сезона 2025.

Так, по версии Bronevik.com в ТОП-3 по интересу путешественников вошли Ярославль и Тула. На одном уровне оказались Смоленск, Тверь, Кострома, Суздаль, Воронеж, Рязань и Владимир. Ночевка в этих городах стоила гостям от 3,7 тысячи в Смоленске до 9,2 — в Суздале.

По версии сервиса «Суточно.ру» лидерами по росту спроса по ЦФО в этом году являются: Ярославль, Кострома, Смоленск, Суздаль, Рыбинск и ряд других городов.

Как видите, Смоленск — одно из ТОПовых направлений для бюджетных путешествий по Центральной России! Это отличный повод сделать перерыв и съездить на выходные в Смоленск — ведь здесь принимают туристов с 863 года!

«Наш город богат историей и культурой, привлекает гостей своей уникальной атмосферой и доступностью. Это результат работы команды: правительства, бизнес-сообщества, туриндустрии и всех, кто не равнодушен к своему родному краю и его будущему. Мы продолжим развивать туристическую инфраструктуру, в том числе, благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство», чтобы каждый смог по достоинству оценить наш город и вернуться сюда вновь», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

По информации АНО «Центр развития туризма Смоленской области»