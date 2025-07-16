﻿Историко-патриотическая акция-конкурс «Связующая нить»

Стартовала Всероссийская историко-патриотическая акция-конкурс «Связующая нить» (далее — проект, конкурс). Организаторами проекта выступают АНО «Комитет семей воинов Отечества» и Движение «За молодежь» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Ассоциации ветеранов СВО, Союза семей военнослужащих России, Роспатриотцентра, Фонда «Социальная сфера», АНО «Интеграция».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года защитника Отечества.

Проект поддержан председателем правления Союза кинематографистов России, народным артистом РСФСР, режиссером и сценаристом Н.С. Михалковым. В жюри и экспертный совет конкурса вошли известные писатели, видные деятели культуры, искусства, медиа, члены Общественной палаты России и другие общественные деятели.

Цели конкурса: изучение гражданами истории своих семей в контексте чувства патриотизма и ответственности за будущее страны, гражданской Великой Отечественной войны и СВО, формирование у молодых людей идентичности, вовлечение их в творческую деятельность, связанную с военной славой России.

Задачи конкурса: создание условий для осмысления истории семьи через Подвиг, формирование устойчивых межпоколенческих связей, стимулирование исследовательской и литературной активности молодых людей, повышение историко-культурной грамотности, формирование единого патриотического пространства.

Участники конкурса — граждане Российской Федерации в возрасте от 8 до 23 лет. Участие бесплатное. Участие в конкурсе осуществляется на индивидуальной основе. Прием авторских работ с 1 июля 2025 г. по 15 октября 2025 г. через личный кабинет на официальном сайте проекта связующаянить.рф.

Допустимые литературные формы авторских работ: сочинение (эссе), рассказ, история, семейная хроника, стихотворение, другие.

Для участия в конкурсе необходимо быть подписанными на соцсети проекта, где публикуется актуальная информация о программных мероприятиях конкурса:

— сообщество «Вконтакте» — https://vk.ru/svyaz_nit;

— телеграмм-канал — https://t.me/svyaz_nit.