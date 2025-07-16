﻿Конкурс «Успешный патент»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), начиная с 2022 года проводит конкурс «Успешный патент» (далее – Конкурс), который в соответствии с национальными целями направлен на развитие технологического лидерства нашей страны, создание условий для устойчивой и динамичной экономики и развития талантов.

Цель Конкурса – популяризация успешного опыта отечественных разработчиков по внедрению запатентованных технологий в реальный сектор экономики. В Конкурсе могут принимать участие правообладатели патента на изобретение, получившие экономический эффект по итогам 2024 года.

Среди участников – молодые ученые высокотехнологичных предприятий, образовательных и научных организаций, представившие изобретения в области космической и лазерной техники, машиностроения, электронной и металлургической промышленности, ядерной медицины, нефтехимии, фармацевтики.

Информация о победителях Конкурса размещается на официальных ресурсах Роспатента, а также презентуется на ведущих научных и бизнес-форумах нашей страны.

По итогам Конкурса создано свыше 100 единиц научного контента, который был представлен аудитории с охватом 8,9 млн. человек. В этом году контент об успешных разработках будет представлен в профильных СМИ с участием лидеров мнений, широкого круга экспертов в сфере науки и технологий.

Партнером Конкурса является Национальный центр «Россия», где пройдет торжественная церемония награждения победителей и деловая программа для финалистов.

Приглашаем научные, образовательные коллективы и бизнес-сообщества региона принять участие в Конкурсе, заполнив до 15 августа 2025 года анкету на сайте Роспатента: https://rospatent.gov.ru/ru/successful-patent-2025.