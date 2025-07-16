﻿Международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод»

Ежегодно при координации Минцифры России будет проводиться Международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод» (далее – Чемпионат). Оператором Чемпионата выступит ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (далее – МФТИ).

Цель Чемпионата – развитие и популяризация программирования в Российской Федерации, повышение интереса молодых талантов к программированию как профессиональной деятельности, а также повышение престижа присутствия Российской Федерации на международной арене.

За 5 лет Фестиваль охватил более 500 тысяч участников из 89 субъектов Российской Федерации, десятки крупных ИТ-компаний – партнеров и вузов.

В Чемпионате принимают участие команды от 1 до 3 человек (школьники, студенты и опытные ИТ-специалисты), которые соревнуются в решении задач по алгоритмическому программированию. Всего в рамках Чемпионата три дивизиона (старший, средний, младший), выбор дивизиона определяется уровнем участников. Итоговые турнирные таблицы формируются по дивизионам, в каждом из них выделяются победители и призеры Чемпионата.

На Госуслугах 1 июля 2025 г. по ссылке https://www.gosuslugi.ru/landing/RuCode (далее – официальный сайт Чемпионата) стартовала заявочная кампания на участие в Чемпионате, которая продлится до 31 августа 2025 г. включительно.

Зарегистрироваться на участие в Чемпионате может любой желающий, после чего пройти тренировочный модуль или сразу перейти к заданиям отборочного этапа. По итогам решения задач отборочного этапа участникам будет рекомендован дивизион, в рамках которого команда участника будет выступать в финале. Финал Чемпионата пройдет 28 сентября 2025 г. на базе российских и иностранных вузов.

Лучшие команды из дивизиона профессионалов примут участие в суперфинале, который состоится с 25 по 26 октября 2025 г. на базе АНОО ВО «Университет «Сириус» – столицы «РуКод-2025». Все участники Чемпионата получат электронные сертификаты. Финалисты, а также победители и призеры суперфинала получат дипломы, денежные призы и подарки.

Вся актуальная информация о Чемпионате, а также даты и места проведения этапов анонсируются на официальном сайте Чемпионата.