﻿На Смоленщине завершился прием заявок для желающих стать участником программы «Земский работник культуры»



В Смоленской области завершился прием документов для участия в конкурсном отборе по программе «Земский работник культуры», действующей в рамках национального проекта «Семья».

Министерством культуры России разработана программа «Земский работник культуры», которая направлена на решение кадрового вопроса в сфере культуры в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с числом жителей до 50 тысяч человек. Она реализуется по всей стране по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

15 апреля был объявлен старт приема документов на участие в конкурсном отборе по данной программе, 15 июля сбор заявок завершился. В Смоленской области для участия в программе «Земский работник культуры» было подано 10 заявлений. По результатам отбора конкурсная комиссия определит 8 победителей. Все они будут работать в определенных проектом учреждениях культуры и получат единовременную выплату в 1 миллион рублей.

Победители программы трудоустроятся в муниципальные учреждения Глинковского, Ельнинского, Ершичского, Кардымовского, Краснинского, Новодугинского, Руднянского и Смоленского округов.

«Понимаю, насколько важна поддержка тех, кто трудится в социальной сфере наших малых городов и округов. Они не просто выполняют свои обязанности, для этих людей профессия — часть жизни, в которую они вкладывают всю свою душу. Именно поэтому для педагогов, младших медицинских работников и представителей культурной сферы принимаются специальные меры поддержки и на региональном уровне: от предоставления служебного жилья молодым специалистам до компенсации за оплату первоначального взноса по ипотеке», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.