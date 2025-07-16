﻿Семья — основа российского общества

8 июля Россия отметила День любви, семьи и верности. Семья традиционно является основой нашего общества. Как обозначил Президент Владимир Путин, ключевая задача сегодня – превратить идеал большой, крепкой семьи в подлинно модный и привлекательный тренд.

Достичь этой цели возможно только через активное вовлечение творческой энергии предпринимателей и деятелей культуры, чья креативная жилка и понимание современных коммуникаций позволят найти яркие, нешаблонные способы пропаганды семейных ценностей, материнства и детства, говоря с молодежью на понятном ей языке цифровой эпохи.

Почему, на ваш взгляд, идея большой семьи может стать привлекательной для молодого поколения? Каким образом по вашему мнению, можно сохранить ценность большой семьи для будущих поколений России? Что делается в вашем регионе для пропаганды семейных ценностей?



Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Семья остаётся основой российского общества, опорой нашего исторического, нравственного и демографического суверенитета. Сегодня, как подчеркнул Президент Владимир Путин, важно превратить идеал большой, крепкой семьи в современный тренд. Для этого необходимы не только меры поддержки, но и яркие, искренние образы, обращённые к молодёжи через язык, ей понятный.

Важно, чтобы темы любви, верности, родительства и преемственности поколений звучали в медиа, искусстве, просветительских форматах. Это зона ответственности творческих сообществ, просветителей, лекторов общества «Знание», предпринимателей, продюсирующих ценностный контент. Именно культурная среда и примеры семейного счастья способны формировать позитивный образ большой семьи как жизненного успеха.

В Смоленской области реализуются инициативы, направленные на укрепление института семьи. При поддержке губернатора Василия Анохина наращиваются меры поддержки многодетных, реализуется ипотека с господдержкой, работает семейная медицинская программа. Создаются пространства, где семья становится полноправным участником социальной жизни – от молодёжных и культурных центров до школ и учреждений дополнительного образования.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В Смоленской области в разные годы реализовывались различные проекты по пропаганде семейных ценностей. Это и установка щитов с социальной рекламой, и проведение регионального этапа конкурса “Семья года”, и проведение выставок по пропаганде традиционных семейных ценностей, и проведение спортивных мероприятий для современного семейного досуга. Значительная работа проведена по профилактике семейного неблагополучия. Важную роль играют региональные меры государственной поддержки, например, региональный материнский капитал. Думаю, что работа по пропаганде семейных ценностей в регионе, в том числе посредством креативных форм среди молодёжи, может быть значительно усилена, следует вновь апробировать те формы пропаганды, о которых сказано выше и которые использовались 5-10 и более лет назад. Важно, что особое внимание по улучшению ситуации с демографией уделено не Смоленской агломерации, а небольшим муниципальным образованиям, где выплата на погашение ипотеки за третьего ребёнка с 1 января 2025 года доведена до 1 миллиона рублей. Было бы целесообразно выдавать такую выплату не только на погашение ипотеки, но и на приобретение (строительство) жилья за счет собственных средств, на приобретение земельных участков, автомобилей, что было бы особенно актуально для небольших городов и сельских территорий с частным жилищным сектором. Тогда эти средства пошли бы не банкам, а непосредственно на помощь людям в решении их насущных проблем. Полагаю, что число больших семей в России и в Смоленской области может значительно увеличиться, но для этого потребуется время и значительные усилия государства, как в сфере пропаганды семейных ценностей, так и с точки зрения расширения конкретных мер социальной поддержки.