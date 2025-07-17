﻿Вижу цель!





Если вы – выпускник школы и хотите получить качественное среднее профессиональное или высшее образование и работать на Смоленской АЭС, то информация о целевом обучении для вас. Рассказываем, в чем преимущества программы.

Что такое целевое обучение?

Это особая форма подготовки кадров, при которой обучение в учебном заведении (как в вузе, так и в среднем специальном) осуществляется по договору с предприятием. В нашем случае – со Смоленской АЭС, которая может заключить договор как с абитуриентом (на этапе поступления), так и со студентом (в процессе обучения).

Каковы преимущества?

По договору о целевом обучении студенты получают не только знания в ведущих технических вузах страны, но и материальную поддержку от станции, гарантированное место для практики и трудоустройство.

Раньше студенты с третьего курса получали от предприятия материальную выплату два раза в год, по итогам успешно сданной сессии (без троек), от 20 до 30 тысяч рублей. С 2024 года целевики с первого курса получают выплату ежемесячно. Первокурсникам платили 2400 рублей, выпускникам – 5 тысяч рублей, а если учились на отлично – в два раза больше.

Места для практики обеспечиваются в тех подразделениях, куда планируется дальнейшее трудоустройство. Кстати, трудоустройство может начаться уже во время преддипломной практики с получением заработной платы (параллельно со стипендией). Защищать диплом студенты уезжают уже сотрудниками станции, находясь в ученическом отпуске. Такая практика введена в 2024 году.

Важно отметить, что целевое обучение – взаимные обязательства. Предприятие инвестирует в подготовку специалиста, а выпускник обязуется отработать на Смоленской АЭС не менее трех лет. Если молодого человека призывают в армию, то, демобилизовавшись, он должен вернуться на рабочее место и выполнить обязательства. Это время, за которое специалист может полностью раскрыть свой потенциал и сделать первые шаги в карьере. Есть возможность вступить в специализированный резерв, который формируется для строящихся АЭС в России и за рубежом.

Вузы-партнеры

Это три опорных вуза для абитуриентов: НИУ МЭИ в Смоленске, Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, Ивановский энергетический университет – традиционные поставщики кадров для нашей станции по направлениям, связанным с проектирование, инжинирингом и эксплуатацией, ядерными реакторами и материалами, теплоэнергетикой, электроэнергетикой.

На этапе обучения целевой договор могут заключать студенты и не опорных вузов, главное, чтобы специальность была необходимой для атомной станции. Всего за 2021-2025 годы заключены 22 договора. По планам, три молодых специалиста в ближайшее время пополнят ряды смоленских атомщиков.

В 2024 году начали заключать договоры и с Десногорским энергетическим колледжем. Было подписано 21 соглашение, из них 7 договоров с абитуриентами, сейчас они завершают 1-й курс, и 14 – со студентами выпускного курса, пятеро трудоустроены до получения дипломов.

Планы 2025 года

Планируется заключить 11 договоров с высшими учебными заведениями, из них шесть – с абитуриентами опорных вузов (по два в каждом из них), 20 договоров с абитуриентами и студентами ДЭК.

В 2025-2026 учебном году планируется изменить размер стипендий от предприятия: студенты 1-го курса вуза – 5 тысяч рублей, студенты-выпускники – 10 тысяч рублей.

Студенты ДЭК: 1-й курс – 5 тысяч рублей, выпускники (4 курс) – до 6 тысяч рублей.

15 тысяч рублей будут получать дополнительно от Росатома целевики – студенты опорных вузов, успевающие на 4 и 5, занимающиеся научной работой.

Изменения процедуры

В 2024 году процедура оформления целевого обучения изменилась. Раньше атомная станция заключала договор напрямую преимущественно с ребятами Десногорска. Теперь все квоты публикуются в системе «Работа в России», и подать заявку может любой абитуриент страны, самостоятельно выбрав предприятие и специальность.

Рейтинг формируется по баллам ЕГЭ. Лучшие кандидаты заключают договор до 1 сентября. Важно помнить, что теперь договор на целевое обучение не дает льгот при поступлении, только финансовую и карьерную поддержку.

PS. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел развития персонала Смоленской АЭС по телефонам 6-31-14, 6-15-85, 8 (48153) 7-19-04.

Антон Большаков, студент 3-го курса НИУ МЭИ в Смоленске

– Мне всегда нравились наука и техника, поэтому выбор технической специальности был для меня очевидным. Филиал МЭИ стал оптимальным вариантом, это один из самых престижных университетов в нашей области.

Решение учиться по целевому направлению от Смоленской АЭС пришло естественно, так как с детства хотел здесь работать, на развитом и перспективном предприятии региона, строить карьеру рядом с домом. Учусь по профилю «Теплоэнергетика и теплотехника». Учится нравится, есть сложности, но если вникнуть, все решаемо.

Сейчас прохожу первую практику в турбинном цехе, уже узнал много интересного, приходит понимание, как теория применяется на деле. Хочу в будущем развиваться именно в этом направлении, для меня это и профессиональный интерес, и возможность внести вклад в развитие атомной энергетики.

Денис Филатов, студент 4-го курса Обнинского института атомной энергетики

– С детства хотел связать свою жизнь со Смоленской АЭС, которая привлекает сочетанием сложных инженерных задач, стабильностью и достойным уровнем дохода. Особенно интересует реакторный цех, где сосредоточена самая ответственная часть станции: реактор и контур многократной принудительной циркуляции. Работа здесь требует глубоких знаний и дает шанс участвовать в управлении ключевыми процессами атомной генерации.

Именно поэтому я целенаправленно заключил договор на целевое обучение, которое гарантирует работу на Смоленской АЭС и приятный бонус – дополнительное материальное поощрение за хорошую учебу, что всегда помогает. Выбор высшего учебного заведения тоже неслучаен, ИАТЭ – профильный вуз Росатома, плюс его расположение всего в 258 км от Десногорска позволяет чаще бывать в родном городе. Уже проходил ознакомительную практику, изучал оборудование, по итогам подготовил отчет по системе аварийного охлаждения реактора. Этот опыт только укрепил мой интерес, и я с нетерпением жду производственную и преддипломную практику – это следующий шаг к моей профессиональной цели. В будущем мечтаю дорасти до должности ВИУРа.

Учиться в нашем вузе интересно, хотя и непросто: особенно запомнились курсы по атомным электростанциям и ядерным энергетическим реакторам. Недавно мы защитили курсовой проект по расчету и проектированию парогенератора с естественной циркуляцией, с следующем семестре будет работа над расчетом лопаток турбин.

Кроме учебы вуз дает возможности развития в науке и творчестве. Одно время я помогал собирать информацию обо всех АЭС планеты для музея мировой атомной энергетики, в котором среди прочего есть макет Смоленской станции.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС