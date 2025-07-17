﻿Жителям Смоленской области напомнили о мерах профилактики инфекций, передающихся половым путем

14 – 20 июля Министерством здравоохранения Российской Федерации объявлена Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем. Смоленщина также включилась во всероссийскую акцию.

По данным Минздрава, в 2023 году в стране было зафиксировано около 127 тысяч новых случаев ИППП. Этот показатель снизился на 5% по сравнению с 2021-2022 годами. Однако болезни остаются опасными: некоторые вызывают воспаление внутренних органов, приводят к бесплодию и другим серьезным последствиям.

Чаще всего такие инфекции передаются при любых видах половых контактов без предохранения. Барьерный контрацептив существенно снижает вероятность заражения, хотя стопроцентной гарантии не дает. Возможны редкие случаи бытовой передачи через общие предметы личной гигиены. Кроме того, инфекция может попасть в организм при переливании крови, а также от инфицированной матери к ребенку.

Для снижения рисков важно соблюдать правила безопасности:

— Избегать случайных половых связей,

— Пользоваться барьерным средством контрацепции,

— Следить за личной гигиеной, не пользоваться чужими бытовыми предметами,

— Проходить регулярные профилактические обследования,

Необходимо помнить, что своевременное выявление и лечение помогают предотвратить распространение инфекции.

Также важно знать, что нельзя заразиться при обычных дружеских объятьях, через смартфон, укусы насекомых, поездки в общественном транспорте, при купании в водоемах.