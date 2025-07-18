Марат Хуснуллин: Смоленская область демонстрирует один из лучших показателей в стране в реализации федеральных программ

Под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина прошло заседание Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных программ, дорожно-транспортных происшествий в субъектах Федерации, а также рассмотрения заявок регионов на получение казначейских кредитов для реализации инфраструктурных проектов.
Выступая на заседании, Губернатор Василий Анохин доложил о проведённой работе в рамках подготовки к реализации масштабных инфраструктурных объектов. Заявка Смоленской области на реконструкцию аэродрома Смоленск-Северный получила положительные заключения всех федеральных министерств и организаций. Также одобрено строительство 5-ти крупных объектов жилищно-коммунального хозяйства в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Что касается реализации национальных и федеральных проектов и программ, то по данным системы «Светофор» — многоуровневой оценке регионов, которую формирует Минстрой России, практически по всем направлениям Смоленская область демонстрирует эффективную работу и высокие результаты.
По итогам заседания Штаб поддержал региональные заявки на получение казначейских инфраструктурных кредитов, а вице-премьер Марат Хуснуллин дал высокую оценку работе.
«Василий Николаевич, в Смоленской области нет проектов в красной зоне. Все программы реализуются активно. Причём 18 программ находятся в зелёной зоне и 3 – в жёлтой. Это один из лучших показателей в стране, — подчеркнул Марат Хуснуллин. — Молодцы. Спасибо за работу. Так держать!».
Фото: правительство РФ
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