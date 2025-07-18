Министр иностранных дел Сергей Лавров вручил смоленскому ветерану СВО диплом о профессиональной переподготовке

Смоленский ветеран СВО прошёл обучение по программе профессиональной переподготовки в Одинцовском филиале МГИМО МИД России. 17 июля в Москве состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Среди выпускников – смолянин, ветеран спецоперации Александр Тихонов. Диплом ему вручил Министр иностранных дел Сергей Лавров.

Программа профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для ветеранов специальной военной операции проходила с мая по июль. В ней приняли участие защитники Отечества из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Нижегородской, Рязанской, Тульской, Новгородской и Смоленской областей.

В числе преподавателей – действующие руководители органов власти и практикующие эксперты отрасли. В обучающую программу вошли теоретическая и практическая подготовка по основам государственного и муниципального управления, административно-правовым и технико-организационным вопросам, развитию территорий и цифровизации городского хозяйства.

Участникам была доступна современная инфраструктура кампуса Одинцовского филиала МГИМО, в том числе спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн и библиотека. Кроме очных занятий, были организованы выездные семинары на инфраструктурные объекты Москвы и Московской области, а также культурные мероприятия.

Программу профессиональной переподготовки реализует Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России по поручению Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества», МГИМО и Советом молодых дипломатов МИД РФ.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин неоднократно подчёркивал важность работы по адаптации и ресоциализации участников СВО, возвращающихся с фронта. Сейчас важно помочь защитникам, в том числе с работой и обучением. В регионе действует программа «Герои СВОего времени. Смоленск», направленная на подготовку управленцев из числа участников СВО. В рамках нового направления этого проекта идёт работа и с участниками без высшего образования.

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации