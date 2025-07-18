С упорством льва

Сафоновские «паралимпийцы» вновь отличились на международных соревнованиях в Республике Беларусь.

С 30 июня по 03 июля в Могилеве проходила XXII международная спартакиада инваспорта «Золотой Лев». Наш город представляла команда из трех спортсменов, которые в упорной и порой неравной борьбе завоевали шесть медалей и один кубок, а также заняли восьмое общекомандное место из 17.

В бочче сафоновцы уступили всего один мяч хозяевам принимающей стороны и заняли лишь четвертое место.

Зато в личном зачете Евгений Павлюченков взял золото в армрестлинге и в жульбаке, а также бронзу в корнхолле. Напомним, что жульбак – это настольная игра, сутью которой является закатывание деревянных шайб в специальные лузы на доске. А в корнхолле необходимо с определенного расстояния попасть в отверстие на наклонном игровом поле мешочком с крупой.

Карина Гладких победила в дартсе, заняла второе место в корнхолле и получила почетную медаль «За волю к победе».

Антон Алтухов боролся в армспорте, но, к сожалению, остался без медали.

– В прошлом году результат был получше, – признается Евгений Павлюченков, который тренирует ребят по бочче. – Но мы не огорчаемся, ведь теперь у нас есть стимул для развития и более упорных тренировок. Всем, кто был причастен к этой поездке, огромная благодарность, в том числе Сафоновской детско-юношеской спортивной школе и ее директору Павлу Антропову.

Марина ХОТУЛЁВА

Фото предоставлено Евгением Павлюченковым