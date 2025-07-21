Губернатор Василий Анохин поделился впечатлением о Дне поля

За успехами в сельском хозяйстве стоят люди – трудолюбивые, неравнодушные, любящие родную землю. Их объединил агропромышленный праздник – День поля в деревне Михновка Смоленского округа. Он собрал тружеников сельскохозяйственных предприятий, представителей регионального агробизнеса, науки и торговли, которые продемонстрировали свою продукцию и современную сельскохозяйственную технику.

– Пообщался с нашими аграриями, обсудили достижения и планы. Рад был услышать, что они видят, как развивается агропромышленный комплекс региона. Мы разработали комплекс мер поддержки сельхозпредприятий. В этом году направим свыше 1 млрд рублей на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий. Для стимулирования бизнеса на селе развиваем механизм социального контракта – заявитель может получить на свое дело до 700 тысяч рублей, – написал Губернатор в соцсетях.

Смоленская область демонстрирует высокие результаты в сфере АПК. В этом году площадь распаханных земель превысила 400 тыс. га, в планах к 2028 году выйти на показатель в 500 тыс. га. Занимаем 1-е место в России по производству льна и активно развиваем культуру рапса. Растут посевные площади по всем основным культурам — зерновым и овощным.