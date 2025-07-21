Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» помогает ветеранам СВО найти свое дело в мирной жизни

Все больше участников привлекает дополнительное направление проекта для защитников без высшего образования.

Изначально программа, которую мы реализуем по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (https://t.me/news_kremlin), была нацелена на подготовку управленцев из числа участников СВО, имеющих высшее образование. Но мы получили множество запросов от бойцов, желающих присоединиться к проекту и без дипломов вузов. Поэтому запустили новое направление, чтобы помочь им с трудоустройством, обучением или открытием бизнеса.

Один из участников этого направления – Дмитрий Ковалев. Он служил заместителем командира штурмовой роты добровольческого батальона в зоне СВО. Дмитрий с честью исполнял свой долг, защищая Родину на херсонском направлении. Теперь желает продолжить служить своей стране, но уже на гражданке.

Ветеран СВО осваивает профессию специалиста по охране труда. После обучения он будет работать в Смоленской районной больнице. Новая профессия позволит ему и дальше защищать, но уже сотрудников гражданского объекта.

На данный момент на участие в программе подано более 60 заявок от бойцов без высшего образования. Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить анкету на сайте проекта (https://xn—-ctbacbkbcabzg2amldofecci4aisnf.xn--p1ai/).