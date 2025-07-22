Губернатор Василий Анохин рассказал об успехах смоленских предпринимателей, удостоенных премией «Экспортер года»

Смоленские компании завоевали девять наград в рамках окружного этапа премии «Экспортер года» в ЦФО. Это подтверждает высокий статус наших экспортеров и их весомый вклад в развитие экономики региона. Всего в конкурсе победили 44 компании, из них 7 наши. Наряду с Москвой и Московской областью, у нашего региона наибольшее количество лауреатов.

Победителей и призеров выбирала единая окружная конкурсная комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра и предпринимательских объединений, на основе итогов 2024 года. Они были определены на основе анализа качества товаров и услуг, а также внедрения инновационных решений в бизнесе.

Вот список наших «передовиков»:

• «Экспортер года в сфере машиностроения» (Крупный бизнес):

Первое место — АО «Рославльский вагонремонтный завод» (ремонт и строительство железнодорожных вагонов, а также производство комплектующих для них).

• «Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)» (МСП):

Третье место — ООО «ТАВЕАЛ ТРЕЙД» (поставки сухофруктов, орехов и ингредиентов высшего качества).

• «Экспортер года в сфере услуг» (МСП):

Первое место — ООО «Лазертаг» (разработка и производство лазертаг-оборудования под брендом LASERWAR);

Третье место — ООО «Альфа транс экспедиция» (занимается международными автомобильными грузоперевозками и транспортной экспедицией).

• «Трейдер года»:

Первое место (Крупный бизнес) — ООО «Точные поставки» (организация экспорта товаров из России, а также импорт и поставки из Беларуси и стран СНГ);

Третье место (МСП) — ООО «РБ-ТИМКОШ» (оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных).

• «Лучшая женщина-экспортер» (МСП):

Второе место — ООО «РБ-ТИМКОШ» в лице руководителя компании — Елены Анатольевны Трасковской.

• «Лучший молодой предприниматель-экспортер»:

Первое место — ООО «Альфа Транс Экспедиция»;

Второе место — ООО «ДЖОН ГОЛД» (транспортно-логистические услуги, специализируясь на международных перевозках).

– Поздравляю наших предпринимателей с этими выдающимися успехами. Особая благодарность смоленскому Центру поддержки экспорта, (https://t.me/radioexprt) который два года подряд признается лучшим в стране. Благодаря эффективной командной работе экспортный потенциал региона только укрепляется, – написал в соцсетях Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин.