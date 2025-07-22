Как в Смоленской области поддерживают участников СВО и их семьи

Во время рабочей поездки в Глинковский округ Губернатор Смоленской области Василий Анохин (https://t.me/anohin67) встретился с семьями участников специальной военной операции. Главная тема — действующие меры поддержки и помощь в адаптации к мирной жизни.

О чём говорили на встрече?

Обсудили трудоустройство и переподготовку для бойцов СВО, вернувшихся со службы.

Ветераны Афганской и Чеченской кампаний поделились опытом и выразили готовность помогать участникам СВО.

Конкретные проблемы взяты в работу — губернатор лично контролирует их решение.

В Смоленской области действует целый комплекс мер поддержки участников СВО и их семей:

По поручению Президента РФ Владимира Путина (https://t.me/news_kremlin) реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» (https://t.me/geroi_67).

Филиал фонда «Защитники Отечества» (https://t.me/fondZO_67) оказывает правовую, психологическую и социальную помощь.

Работает Ассоциация ветеранов СВО, объединяющая бойцов для взаимной помощи в адаптации к мирной жизни.

«Для меня важно находиться в постоянном диалоге с нашими бойцами и их близкими. Понимаю, что на гражданке нашим защитникам нужна помощь в трудоустройстве или профессиональной переподготовке. Обсудили, чем мы можем помочь бойцам и их родным. Проблемные вопросы возьмем в работу»,

— отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин (https://t.me/anohin67).

Как получить поддержку?

Адрес смоленского филиала фонда «Защитники Отечества»: г. Смоленск, ул. Кловская, 13

+7 (4812) 22-93-63, 8 (800) 302-24-28