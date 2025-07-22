Смоленщина приняла участников самой протяжённой эстафеты Победы

Наш регион стал частью масштабной патриотической акции «Марш к Победе! От Москвы до Бреста», посвященной 80-летию Великой Победы. Эта эстафета объединила более 2000 участников, которые за 18 дней преодолели 690 километров, установив новый рекорд России как самая протяженная пешая акция памяти.

Акция началась с двухдневного «Марафона здоровья» по московским скверам, организованного известным врачом Александром Шишониным. На 12-й день эстафету принял исполнительный директор движения «Кузница здоровья» Анатолий Абалихин, который пересек границу Смоленской области и прибыл в Гагарин, пройдя уже 355 км.

Маршрут прошел через 200 населенных пунктов — Москву, Троицк, Верею, Можайск, Брест и другие. 15 июля участников встретил город-герой Смоленск. По Смоленской области маршрут пролегал по местам боевой славы Гагаринского, Вяземского, Дорогобужского и Кардымовского округов.

За время проведения акции участники возложили цветы к мемориалам воинской славы — всего более 1500 гвоздик в память о героях Великой Отечественной войны.

«Смоленск, как город-герой, всегда будет хранить память о тех, кто защищал нашу Родину. Мы гордимся тем, что наша область стала частью этого важного события, и будем передавать эту память будущим поколениям», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Символом эстафеты стала солдатская фляга с водой – символ единства и жизненной силы. Этой водой 26 июля польют Аллею героев в Бресте.