﻿На Смоленской АЭС состоялись соревнования добровольных пожарных формирований





Такие соревнования проводятся регулярно и позволяют оценить готовность боевых расчётов действовать в экстремальной обстановке.

В минувшую субботу в Десногорске на площадке специальной пожарно-спасательной части №1 состоялись традиционные соревнования добровольных пожарных формирований (ДПФ) Смоленской АЭС. За звание лучших дружин боролись 27 команд: 19 мужских и 8 женских — представители цехов атомной станции и подрядных организаций — АО «Атомтранс», Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт» и ООО «Смоленской АЭС-Сервис».

Программа соревнований включала 100-метровую эстафету, где каждый этап требовал мастерства, силы, скорости и слаженности. Участники преодолевали 2-метровое препятствие (мужчины перепрыгивали, женщины обегали), облачались в пожарное обмундирование, ручным огнетушителем тушили горящую жидкость в железной емкости, бежали по узкому буму со скатанным пожарным рукавом, подключали рукав к разветвлению и поражали мишень струей воды до срабатывания световой и звуковой сигнализации.

Погодные условия внесли коррективы в соревнования: женщины успели пройти эстафету до ливня, а для мужских команд в целях безопасности пришлось отменить этап бега по буму. Несмотря на капризы погоды, все команды успешно справились с испытаниями. Исход состязаний нередко решали доли секунды.

«Участники показали очень хорошие результаты, свою готовность действовать в случае возгорания. Конечно, хочется, чтобы эти знания и умения никогда не пригодились, лучше все-таки предотвращать, но готовиться нужно всегда, в этом и заключается безопасность», — подвел итоги соревнований директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

У женщин кубок победителя достался команде электроцеха, серебряным призером стала команда Смоленского филиала «АЭР», бронзовым – «Химцех-1». Лучшие результаты на этапе тушения огня показали Алексей Дюнов (химцех), который локализовал огонь за 4,49 секунд и Регина Федюкова («Безопасность») – 4,78 секунд.

Среди мужских пожарных расчетов лидировала команда Смоленского филиала «АЭР», второй к финишу пришла команда цеха по хранению и обращению с ОЯТ, третьей – объединенная команда Смоленской АЭС «Безопасность».

«Слагаемые успеха — активный образ жизни и сплоченность в команде, — поделился капитан команды цеха по хранению и обращению с ОЯТ Антон Куракин. — К соревнованиям мы начали готовиться два месяца назад, тренировались три раза в неделю, даже в плохую погоду. В следующем году точно будем выступать и надеемся занять уже первое место».

Как отметила капитан команды электроцеха Наталья Лисовская, очень помогла поддержка многочисленных болельщиков: «Здесь были все — наш руководитель, коллеги, дети, мужья! Все нас настраивали на успех, подбадривали, это придавало сил и желания победить. И мы стали чемпионами!».

Справка:

Соревнования добровольных пожарных формирований на Смоленской АЭС проводятся с 1981 года. Они позволяют оценить готовность боевых расчетов действовать в экстремальной обстановке. Основная задача ДПФ – в случае возгорания в первые секунды приступить к ликвидации огня до приезда профессиональных пожарных, не допустив развития пожара.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Эта деятельность включает в себя снижение травматизма, несчастных случаев на производстве, разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, повышению безопасности на рабочих местах. Росатом и его предприятия также занимают позицию признания здоровья как высшего национального приоритета государства и принимают активное участие в работе по этому направлению.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС