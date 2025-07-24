Губернатор Василий Анохин – о подготовке к отопительному сезону

Подготовку к предстоящему отопительному сезону Губернатор смоленской области Василий Анохин держит на личном контроле. Все ремонтные работы, проверить системы и объекты теплоснабжения необходимо выполнить точно в срок. Это касается как жилых домов, так и социальных учреждений.

На данный момент уже подготовлено более 3700 многоквартирных домов — это 57% от плана. Почти такой же показатель в сфере образования – к зиме готовы свыше 170 школ и 149 детских садов. В сфере здравоохранения работы выполнены более чем на 30%.

– Ведется подготовка инженерной инфраструктуры: котельных, тепловых и водопроводных сетей, – рассказал Василий Николаевич. – Постепенно приводим в порядок и модернизируем объекты теплоснабжения.

За последние два года в Смоленской области капитально отремонтировали более 200 объектов коммунальной инфраструктуры, построили пять новых котельных, провели ремонт почти 90 км теплосетей. В этом году в Смоленске, в том числе, установили два новых котла в котельной на ул. Нахимова, котельную на ул. Зои Космодемьянской перевели в автоматический режим.