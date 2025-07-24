Ищем родственников погибшего красноармейца

Поисковый отряд УП «Витебскоблгаз» ищет родственников командира стрелкового взвода Аникеева Михаила Ивановича.

Аникеев М.И. место рождения – Смоленская обл., Стодолищенский р-н, Дединский с/с.

Родственники — Жена – Коваленко Нина Андреевна, Красноярский край, г. Нарыльск, ул. Горная, д. 13, кв. 14.

Командир стрелкового взвода 1261 СП 381 СД, погиб 10.01.1944 года в Витебской области. Готовится мероприятие по увековечению его и других воинов на братской могиле на территории Витебской области в сентябре 2025 года.

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