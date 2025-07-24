Неотложка для ЦРБ

Сафоновская центральная районная больница получила автомобиль неотложной помощи. Ключи от новой машины главврачу ЦРБ Игорь Кристалинский вручил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Транспорт для 18 муниципалитетов региона приобретен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам Игоря Самуиловича Кристалинского, на обслуживании нашей ЦРБ находится население Сафоновского и Холм-Жирковского округов. Автопарк насчитывает около двух десятков машин спецтехники. Новая машина, созданная на базе LADA Largus, – пока единственная в своем роде. Она предназначена для экстренной транспортировки пациента: оснащена носилками и тремя пассажирскими креслами.

– Постепенно укрепляем материально-техническую базу наших учреждений здравоохранения. На закупку транспорта для смоленских медучреждений направлено почти 136 млн рублей. Всего в этом году приобрели 60 санитарных автомобилей, – сообщил Губернатор Василий Анохин.

Раиса АЛЕКСАНДРОВА

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Сафоновского муниципального округаОценили 0 человек

