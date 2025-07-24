Сафоновцы посетили Спасо-Богородицкий Одигитриевский монастырь

19 июля, в рамках областного гранта социально значимого проекта «Звон Победы», прихожане храмов города Сафоново и молодежный актив «Вифлеемской звезды» совершили паломническую поездку в Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь. Группу паломников возглавил благочинный Сафоновского округа иерей Сергий Чайкин. Благодаря выигранному гранту все желающие могли поехать в монастырь бесплатно.

Православная обитель расположена в 12 километрах от Вязьмы, на месте состоявшегося прорыва группы войск Красной Армии из окружения 11-12 октября 1941 года. Основная миссия монастыря — поминовение вождей и воинов, павших в Великую Отечественную войну, всех православных жителей страны, погибших от рук оккупантов в плену и принявших страдальческую кончину вследствие тяжести военного времени.

Для паломников из Сафонова день в монастыре начался с Божественной литургии в Покровском храме. Богослужение возглавил старший священник монастыря иеромонах Даниил (Сычёв), которому сослужил благочинный Сафоновского округа иерей Сергий Чайкин. За Литургией верующие приобщились Святых Христовых Таин.

После богослужения игумения обители Ангелина (Нестерова) провела для сафоновцев экскурсию по строящемуся монастырю. Рассказывая об истории обители и святынях, находящихся в ней, матушка Ангелина отметила: «Наш монастырь живет со словами «У Бога все живы!» ​Мы молимся за всех, кто служил Отечеству, кто пал за Отечество и за тех, кто служит Отечеству сегодня». Особое внимание паломников привлек образ Пресвятой Богородицы «Одигитрия — Вяземская Ратная» — один из первых образов в новейшей истории Церкви, на котором воины-красноармейцы написаны как мученики, положившие жизни за своих ближних, народ и Отечество. Написание образа Богородицы «Одигитрия Вяземская Ратная» благословил схиархимандрит Михаил (Балаев), участник Великой Отечественной войны, освобождавший Ржев и Вязьму.

Завершив экскурсию, гости смогли посетить трапезную, отведав угощений, приготовленных сестрами монастыря.

Отправляясь обратно в Сафоново, паломники увозили с собой частичку тепла и благодати святой обители. Этот день стал важным событием в жизни каждого участника поездки в монастырь, который хранит память о героях Великой Отечественной войны.

Проект «Звон Победы» продолжает свою работу, организуя подобные мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и духовного наследия нашего народа.

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