﻿Смоленские атомщики и жители Десногорска приняли участие в Дне донора





Мероприятие прошло в рамках акции, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Очередной День донора прошёл в медико-санитарной части №135 ФМБА России Десногорска при поддержке областного Центра крови. Это уже третье выездное мероприятие в Десногорске, которое проходит в рамках акции, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Сдать кровь пришли 208 десногорцев, большинство из которых – сотрудники Смоленской АЭС, также в акции приняли участие представители других предприятий и учреждений города. За два дня было собрано больше 100 литров крови, которая спасет чьи-то жизни и здоровье.

Среди активных участников акции – ведущий инженер отдела ядерной безопасности и надежности САЭС Леонид Минин, который за 11 лет донорства совершил 36 кроводач. «Необходимо помогать людям, которые нуждаются в переливании, — уверен он. — Донорская кровь используется в различных медицинских целях: операции, роды, онкологические заболевания, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. Я сам мотоциклист и знаю, что в случае ДТП пилотам экстренно требуется донорская кровь. Процедуру донации переношу хорошо благодаря заботе и поддержке медицинского персонала».

Старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи МСЧ-135 Сергей Пух в этот раз стал почетным донором России, сдав кровь в 40-ой раз. «Если мы можем помочь людям, отдав безвозмездно частичку себя, то почему бы это не сделать. К тому же регулярные кроводачи полезны для нашего организма, благотворно влияют на здоровье», — считает Сергей.

По словам заведующего трансфузиологическим кабинетом МСЧ-135 Анатолия Снегового, 70% доноров в Десногорске составляют мужчины. Примечательно, что сложились целые донорские династии, где кровь сдают муж и жена, родители, дети. Таких семей 126, в их числе Переходкины — Валентин, Елена и их дочь Анна. На счету Анатолия Снегового — 131 кроводача, а рекордсмен в городе — Сергей Михеев, который сдал кровь 152 раза. Также значимый вклад в донорство внесли Анатолий Лахтин, сдавший кровь 102 раза и Олег Кузнецов – 100 кроводач.

Справка:

С 2008 года в Росатоме реализуется проект «Пульсация», в рамках которого несколько раз в год проводятся донорские акции. Проект направлен на популяризацию донорства крови, её компонентов, а также донорства костного мозга среди работников предприятий атомной отрасли.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Эта деятельность включает в себя снижение травматизма, несчастных случаев на производстве, разработку и реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, повышению безопасности на рабочих местах. Росатом и его предприятия также занимают позицию признания здоровья как высшего национального приоритета государства и принимают активное участие в работе по этому направлению.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС