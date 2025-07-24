﻿Спорт — «мягкая сила» России

Спорт в России всегда был больше, чем просто состязания. Это предмет национальной гордости и культурной идентичности, объединяющий людей разных поколений вокруг общих триумфов.

Россия – великая спортивная держава, никакими санкциями или ограничениями невозможно отменить этот статус. Спорт является «мягкой силой» нашей страны на международной арене. Олимпиада в Сочи подтвердила статус России как ведущей спортивной державы, а Чемпионат мира по футболу 2018 года и Игры БРИКС в Казани повысили международную репутацию, усилили доверие партнеров и показали привлекательность российских городов для туристов и инвестиций. В ответ на отстранение международных соревнований, Россия делает ставку на спортивную дипломатию, разрабатывая новые форматы соревнований.

Наша страна продолжает инвестировать в спортивную инфраструктуру и поддерживать талантливых спортсменов. Одним из ключевых направлений является развитие массового спорта. Строительство доступных спортивных объектов и организация мероприятий для всех возрастных групп способствуют формированию здорового общества. Массовый спорт также играет важную роль в профилактике правонарушений и асоциального поведения среди молодежи.

Какие возможности открывает спорт для формирования позитивного образа России? Что делается в вашем регионе для развития массового спорта? Как развивается спортивная инфраструктура в вашем регионе? Что, на ваш взгляд, необходимо еще предпринять для увеличения числа россиян, занимающихся спортом?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Спорт выступает важным инструментом «мягкой силы» России на международной арене, демонстрируя силу духа и потенциал нашей страны.

Особого внимания заслуживает инициатива губернатора Смоленской области Василия Анохина по возрождению профессионального хоккея в регионе. Благодаря его активной поддержке и настойчивой работе хоккейный клуб «Славутич» получил новое дыхание в сезоне 2024/25, став единственным российским участником белорусской экстралиги. По его поручению команда правительства региона обеспечила модернизацию спортивной инфраструктуры, включая подготовку ледовой арены дворца спорта «Юбилейный» к требованиям высшего дивизиона.

«Славутич» успешно выступает на профессиональном уровне, собирая полные трибуны болельщиков на домашних матчах во дворце спорта «Юбилейный». Клуб активно развивает детско-юношеский спорт и стал настоящим символом спортивного возрождения региона. Команда демонстрирует узнаваемый стиль игры — быстрый агрессивный хоккей, основанный на энергичных действиях и несгибаемом характере.

В Смоленской области продолжается развитие спортивной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», что способствует росту популярности как профессионального, так и любительского спорта среди населения.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Во времена Советского Союза спорт стал ключевым фактором, формирующим позитивный имидж нашей страны на международной арене. Наша страна всегда была в числе лидеров медального зачёта на Олимпийских играх. Например, на XXI летних Олимпийских играх в Монреале СССР с большим отрывом занял первое место по числу золотых медалей — 49, на втором месте была ГДР с 40 золотыми медалями, США лишь на третьем с 34 золотыми медалями, а, например, ФРГ (с намного большей численностью населения, чем у ГДР) получила всего 10 золотых медалей. На зимних Олимпийских играх СССР показывал ещё более впечатляющие результаты. В 1988 году на XV Зимних Олимпийских играх в Калгари сборная СССР получила 11 золотых медалей, ГДР на втором месте с 9 золотыми медалями, на 3 месте была Швейцария с 5 золотыми медалями, а ФРГ и США заняли лишь 8-9 место с 2 золотыми медалями. В самых разных видах спорта советские спортсмены демонстрировали блестящие результаты, создававшие вокруг СССР ореол лидирущей в мире спортивной державы. Например, в 1948-1972 годах СССР обладал абсолютной гегемонией в шахматах, все чемпионы мира этого периода были представителями СССР: Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский. В хоккее сборная СССР в 1963-1971 годах 9 раз подряд становилась чемпионом мира. СССР также продемонстрировал, как блестяще он может организовывать крупнейшие международные спортивные мероприятия, проведя Олимпиаду-80 на высококлассном безупречном уровне и построив современные спортивные объекты, а также продемонстрировав отличный уровень организации турнира.

Несмотря на распад СССР, Россия продолжила демонстировать отличный уровень спортивных достижений — на XVII зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году Россия сохранила за собой первое место по числу золотых медалей. В 1992 году на XXV Летних олимпийских играх в Барселоне команда стран СНГ получила сразу 45 золотых медалей, с большим отрывом обойдя США. И в дальнейшем наша сборная оставалась в числе лидеров мирового спорта. В 2014 году Россия блестяще провела XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи, завоевав первое место по числу золотых медалей, показав отличный уровень организации игр, возведя масштабные и суперсовременные спортивные объекты, все участники игр оказались очень довольны спортивными мероприятиями. В 2018 году в России был на отличном уровне проведён Чемпионат мира по футболу, где наши спортсмены выступили очень достойно, дойдя до четвертьфинала, проиграв будущим вице-чемпионам мирам Хорватии лишь в серии послематчевых пенальти.

Конкурирующим с Россией спортивным державам лидирующие позиции наших спортсменов не давали покоя. Стали появляться спорные случаи судейства в отношении наших спортсменов в хоккее, фигурном катании и других видах спорта. Затем была раскручена тема допинга как инструмент для дисквалификации и дискриминации именно наших спортивных команд вместо того, чтобы объективно и нейтрально применять соответствующие критерии ко всем участникам соревнований. А в дальнейшем олимпийский спорт и другие международные соревнования стали разменной политической монетой — российских спортсменов отстранили от соревнований, участвовать в них впоследствии разрешали лишь некоторым спортсменам в индивидуальном качестве, требовали от россиян осуждать спецоперацию и не участвовать в спортивных обществах, имеющих отношение к Вооруженным Силам. Олимпийский спорт выродился и стал неприглядным примером политизации и дискриминации. Принципы олимпизма были попраны, а медали, завоёванные спортсменами других стран без участия атлетов из России, нельзя считать полноценными, их реальная стоимость существенно девальвирована; они добыты не в честной спортивной борьбе, а путём произвольного отстранения конкурентов.

В этих условиях Россия должна вести две параллельные линии в спорте. Во-первых, поддерживать новые спортивные проекты, такие как Игры БРИКС, прошедшие в Казани. В СССР был отличный опыт проведения в 1984 году соревнований “Дружба-84” под официальным девизом «Спорт — дружба — мир». В России также планировалось провести Всемирные игры дружбы, но их проведение было отложено. Я надеюсь, что они обязательно состояться. Во-вторых, Россия должна требовать возврата к принципам настоящего олимпизма, допуска наших спортсменов в полноценном статусе на все международные соревнования под своим флагом и гимном. Постепенно в этом отношении есть подвижки. Например, наши спортсмены участвуют в настоящее время в Чемпионате мира по водным видам спорта, и наш спортсмен синхронист Александр Мальцев в первые за шесть лет принёс нам золото в сольной технической программе. Новым президентом МОК избрана представитель Зимбабве Кирсти Ковентри, нужно попытаться провести с новым руководством МОК диалог о полноценном возвращении наших команд на международные соревнования.

В Смоленской области многое делается для развития различных видов спорта, возведены современные спортивные объекты, в том числе на базе Смоленского государственного университета спорта. Воссоздан хоккейнй клуб “Славутич”, принимающий участие в соревнованиях белорусской Экстра-лиги, это отличный пример братского сотрудничества двух стран в сфере спорта. Но с 2021 года в Смоленской области отсутствует профессиональный футбольный клуб. На фоне всех соседних регионов ЦФО это явный минус в развитии спорта для Смоленской области. Ведётся работа по возрождению профессонального футбола на Смоленщине, и в 2026 году хотелось бы увидеть реальные результаты по лицензированию профессионального футбольного клуба для участия в соревнованиях Второй лиги. Нужно также предпринять меры по возрождению в Смоленске профессионального волейбольного клуба, полагаю, что также можно было бы предпринять усилия для постепенного создания в Смоленске профессионального баскетбольного клуба. Тогда Смоленская область будет выглядеть вполне достойно на фоне других регионов ЦФО после явного кризиса профессионального спорта в регионе.

Для развития массового спорта в регионе нужно сделать его доступным для любителей спорта и поддержать развитие массовой спортивной инфраструктуры, а также совершенствовать формирование кадрового состава. Думаю, что создание Российского спортивного фонда, а эта инициатива уже реализуется при поддержке Президента, будет очень полезным для реализации местных спортивных проектов в регионе.