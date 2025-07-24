﻿Эксперты ВАО АЭС в рамках плановой проверки провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Смоленской АЭС





Сотрудничество атомных станций с ВАО АЭС направлено на достижение высоких стандартов безопасности в области эксплуатации энергоблоков.

Завершился один из этапов партнерской проверки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), – наблюдения за работой персонала блочного щита управления (БЩУ) по международной методологии «Crew Performance Observation» (CPO).

В течение двух недель команда экспертов во главе с руководителем проектного офиса Ленинградской АЭС по взаимодействию с МАГАТЭ и ВАО АЭС Владимиром Юриным оценивала умения и навыки персонала трех оперативных смен Смоленской АЭС безопасно управлять энергоблоками, как в режиме нормальной эксплуатации энергоблока, так и в условиях имитации нештатных ситуаций.

Тренировки проходили на полномасштабном тренажере БЩУ в учебно-тренировочном подразделении (УТП) по специально разработанным сценариям, в подготовке которых приняли участие специалисты учебно-тренировочного подразделения и отдела технологического управления Смоленской АЭС.

Во время отработки сценариев эксперты акцентировали внимание на соблюдении персоналом базовых принципов работы операторов: строгом и точном выполнении переключений и операций, тщательном контроле параметров оборудования, эффективном командном взаимодействии и коммуникациях, детальном знании проекта и взаимодействия систем.

Кроме того, они следили за точностью моделирования режимов работы оборудования АЭС и рабочей обстановкой, которая была максимально приближена к реальной, оценивали наличие и качество эксплуатационной документации.

На заключительном совещании руководитель команды СРО Владимир Юрин отметил открытость сотрудников Смоленской атомной станции, высокий уровень сотрудничества и заинтересованности в общем результате.

В свою очередь директор Смоленской АЭС Иван Сидоров отметил: «Благодарю коллег за проделанную работу, все выводы, которые сделаны по итогам проверки, — правильные, нашему коллективу есть куда двигаться для поддержания высокого качества эксплуатации энергоблоков».

Результаты этапа проведения наблюдений за работой операторов блочных щитов управления (СРО) войдут в итоговый отчет партнерской проверки ВАО АЭС, которая будет проходить на Смоленской АЭС с 14 по 29 августа 2025 года.

Справка:

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

* ВАО АЭС – некоммерческая, неправительственная, международная организация, в состав которой входят все операторы (структуры), эксплуатирующие атомные станции. Ассоциация создана в 1989 году. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надёжности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрение передового опыта.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС