Девы-воительницы покорили Витебск

Коллекция театра моды «Бомонд» заняла второе место на международном фестивале искусств «Славянский базар». Для конкурса выбрали две коллекции: «Поленицы» и «Рококо» в номинациях «Славяночка» и «Современность».

В русской мифологии поленицы – это женщины-воительницы, в своих боевых навыках не уступающие мужчинам-богатырям. Вооруженные луками, щитами, копьями, они умеют постоять за себя, защитить слабого и оградить от врага Русь-матушку.

Кроме того, Александра Чичиро и Ксения Васильева участвовали в номинации «Лучший демонстратор одежды». Ксения стала третьей из сорока моделей. Это настоящий успех! Поздравляем!

– За организацию поездки мы от души благодарим директора Центрального дворца культуры Нину Михайловну Снытину, – говорит Елена Николаевна Герасимова. – Участие в этом фестивале – это очень ценный опыт, который способствует художественному росту, служит патриотическому воспитанию и укрепляет связи между народами.

Марина ХОТУЛЁВА

Фото предоставлено Еленой Герасимовой