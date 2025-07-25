Иди и смотри﻿

На торцевой стене дома № 26 по улице Советской появилась удивительная картина размером с дом. Это произведение искусства преобразило обычное здание, привлекая внимание прохожих и жителей района.

Яркие краски и необычные формы создают атмосферу загадочности и креативности. Художник, создавший это произведение, явно вложил в него частичку своей души и таланта. Теперь улица Советская стала не только местом проживания, но и настоящим объектом искусства, привлекающим любителей красоты и оригинальности. Эта картина стала настоящим украшением города, напоминая о том, как искусство может преобразить обыденность и добавить в нее яркие краски и эмоции.

На фоне мурала (от испанского muro – «стена») частенько фотографируются жители и гости нашего города. Судя по реакции людей и восторженным отзывам в социальных сетях, это изображение в непосредственной близости к Сафоновскому историко-краеведческому музею получило общественное признание. Идея сюжета принадлежит преподавателю художественной школы имени В.М. Кириллова Наталье Христиановне Селезневой и ее ученице Серафиме Алексеевой.

Газета «Сафоновская правда» уже сообщала о том, что историко-краеведческий музей стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтёрского города». Как отмечает директор музея Татьяна Ерёмина, благодаря реализации проекта у каждого из нас «появился повод по-новому взглянуть на историю Сафонова, вернуть чувство гордости за любимый город, сделать его акселератором культурных проектов. Мы хотим, чтобы Сафоново вновь стало «местом силы». Именно таким был наш город в яркий и стремительный шахтерский период своего развития».

Для нашего города создание мурала – это первый опыт монументальной живописи на фасаде многоквартирного дома. 27 работ различной тематики поступило на конкурс, отбор вела экспертная комиссия в составе специалистов регионального Центра развития туризма, ведущих дизайнеров, архитекторов Смоленщины. В её состав вошли также почетный гражданин Сафоновского района Святослав Масютин и историк-краевед Юрий Шорин. Члены комиссии рассматривали работы, каждой из которых был присвоен номер, без указания автора эскиза. На конкурс были представлены шахтёрская тематика, военная история края, в том числе связанная с личностью маршала Тухачевского. Участники конкурса предлагали увековечить историю смоленского льна, а также актуальную для каждого православного человека тему возрождения храмов, духовности.

По количеству набранных баллов с большим отрывом победила работа «Ангел мира», выполненная в технике аппликации. Ее утвердили и собственники многоквартирного дома. Она отсылает зрителя к значению названия города Сафоново: «тот, кого защищает, кого хранит Бог».

Художники-оформители тульской фирмы стрит-арт-граффити Алексей Тиманьков и Виктор Лавров, взяв за основу изображения эскиз победителей конкурса Натальи Селезевой и Серафимы Алексеевой, доработали его, добавив изображения Свято-Владимирского храма и Дворца культуры.

– Будущий эскиз изначально планировалось связать с историей города. Обговаривалось, что идея также должна быть применима для формата большой стены, иметь художественную и эстетическую ценность, – пояснила директор историко-краеведческого музея Татьяна Ерёмина. – Важными составляющими являлись заложенные в эскиз позитивные смыслы: любовь к своему городу, пожелание ему динамичного развития. Эскиз согласовывали с жителями города, с администрацией округа. На этапе принятия и доработки проекта принимались замечания и предложения Главы Сафоновского муниципального округа Александра Царева, благочинного Сафоновского церковного округа иерея Сергия Чайкина.

После утверждения эскиза на создание изображения ушла всего одна неделя. Имея за плечами пятилетний опыт росписи стен зданий в таких городах, как Тула, Калуга, Брянск, Ржев, Оренбург, Саратов, Волгоград и других, художники заранее распланировали весь процесс, начиная от разметки проектором рисунка, грунтовки фасада до подбора необходимых красок. Работать приходилось с утра до вечера, в среднем по 12 часов в день.

Фотографии первого в Сафонове мурала довольно часто стали появляться в группах и на личных страницах пользователей социальных сетей. Судя по комментариям, первый «блин» вышел не комом. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализован один из креативных проектов, в котором нашли отражение история Сафонова и пожелания горожан. Есть здесь духовная составляющая в виде ангела и храма святого равноапостольного князя Владимира, построенного в 1989-1991 годах – он воссоздан по облику утраченной Михаило-Архангельской церкви в селе Толстое, существовавшем на месте современного города Сафоново. Одним из знаковых объектов является Дворец культуры, также запечатленный на мурале. Кстати, ДК является наследием сафоновских шахт, его довольно долго именовали Дворцом культуры угольщиков. Таким образом, шахтёрское прошлое тоже «вписалось» в изображение на стене жилого дома. Созданная картина просматривается издалека, она приковывает взгляд каждого выходящего на улицу Советскую со стороны сквера «Сказка».

Благодаря реализации проекта «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтёрского города» сафоновцы получили и тематические остановки с портретами наших земляков, имена которых запечатлены в истории края, и логотипы на общественном транспорте с надписью: «Сафоново. Город, который выбирают сердцем». Всё это вместе взятое приобщает наших земляков к истории, учит любить свой край и гордиться им.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Изображение на стене жилого дома приковывает внимание прохожих.

Фото автора.