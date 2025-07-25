Фестиваль САФОНИЙ 2025: ДВА ДНЯ МОЩНОЙ МУЗЫКИ И ДРАЙВА В САФОНОВО!

Смоленская область готовится принять одно из самых ожидаемых музыкальных событий лета – Фестиваль САФОНИЙ 2025, который состоится 26 и 27 июля на стадионе посёлка Южный в Сафоново. Вход на все мероприятия фестиваля будет свободным.

Фестиваль САФОНИЙ 2025 обещает стать настоящим праздником для всех поклонников разнообразных музыкальных жанров, от энергичного панка до узнаваемого рока. Организаторы подготовили обширную программу.

Среди заявленных участников:

Distemper – легендарная ска-панк группа из Москвы, признанная одной из самых авторитетных в России, чьи выступления всегда заряжают невероятной энергией.

Маша и Медведи – культовая российская рок-группа с неповторимым вокалом и узнаваемым стилем, обладающая армией преданных поклонников.

NRKYS

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Бедлам444

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МОЁ

Созвездие N

«Мы рады пригласить всех на Фестиваль САФОНИЙ 2025, который станет по-настоящему ярким событием для Сафоново и всей Смоленской области, – заявляют организаторы. – Мы собираем на одной сцене как признанных звёзд, так и перспективные коллективы, чтобы каждый наш гость смог найти музыку по душе. Это уникальная возможность провести выходные в атмосфере драйва, насладиться живыми выступлениями и поддержать любимых исполнителей, абсолютно бесплатно.»

Узнать больше об участниках, расписании выступлений и следить за всеми новостями можно в официальной группе фестиваля https://vk.com/safony2025