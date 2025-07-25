﻿Действительно особая порода



Первокурсники СмолАПО в стенах историко-краеведческого музея познакомились со своим выдающимся земляком Дмитрием Александровичем Путятой и его особой породой коров.

В музее состоялась очередная встреча лектория «Музейная среда». На этот раз главным героем встречи стал хозяин-помещик Дмитрий Александрович Путята. Просветительский цикл лекций проводится в рамках проекта «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтёрского города», реализуемого музеем при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Дмитрий Александрович был умён, активен и весьма предприимчив. Он обладал отличным здоровьем, что позволило ему дожить до 90 лет. До разведения крупного рогатого скота Дмитрий успел побывать предпринимателем в Санкт-Петербурге, а в 35 лет именовался полковым штаб-лекарем. Путята владел селом Алфёрово, ныне Сафоновского округа. В Алфёрове у него было достаточно крупное и обжитое имение, которое он впоследствии продал Вяземскому уезду для учреждения в нем учительской семинарии.

Но история о коровах началась в деревне Бессоново, которая принадлежала помещику с 1857 года. К тому времени имение в деревне пустовало уже 15 лет, на него никак не находился покупатель. Однако Дмитрий Александрович находит его идеальным для того, чтобы серьёзно заняться животноводством.

Хозяйство Путяты относилось к той группе помещичьих имений, которые уже переходили к капиталистическому типу земледелия, когда помещики могли выращивать и содержать скот за счёт собственной обрабатывающей промышленности. Дмитрий Александрович построил винокурный и сыроварный заводы и на вырученные деньги мог продолжать взращивать коров.

Целью Дмитрия Александровича было выведение новой породы, более экономичной, не требующей много корма и ухода, но одновременно с этим дающей много молока. И у него получилось! Эксперимент был долгим: сначала ему выписывали дорогих и породистых животных прямиком из Западной Европы, но те оказались слишком прихотливыми и не уживались с местным климатом: плохо переносили весеннюю голодовку и зимнее поение прямо из реки. Путята решил отдать предпочтение местным коровам. Он купил 250 голов у местных крестьян. Специально отбирал самых мелких, тощих и захудалых, веря, что им будет достаточно тщательного ухода. Не пожалел денег и на хорошего ветеринара.

Сперва коровы давали очень мало молока, всего по 60 вёдер в год, но благодаря заботе рачительного хозяина и своевременному лечению, количество вёдер перевалило за 180!

Работа Путяты по выведению экономичной и молочной породы вскоре получила всеобщее признание и даже высокую оценку на Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Дмитрий Александрович не останавливался на этом и успел поучаствовать со своими знаменитыми коровами ещё в двух смотрах. Его скот был признан в качестве улучшающего породу наряду с холмогорским и ярославским. Помещик даже получил золотую медаль за корову по кличке Игла. На выставке племенного скота, организованной московским комитетом скотоводства ему вручили уже целых две золотых медали и две серебряных.

К сожалению, с рогатыми призёрками ему пришлось вскоре расстаться. Дмитрий Александрович отправляет двух своих лучших коров своему сыну дипломату, который к тому времени служил в Филиппополе, Восточной Румелии, некогда отобранной у Болгарских земель. Удивительно, но в то же самое время в Восточной Румелии начинается бескровная революция и её территория возвращается из рук Османской Империи обратно к Болгарии. Из-за этого даже появляется местная шуточная легенда о том, что как только Дмитрий Александрович задобрил султана Османской Империи своими коровами, это помогло решить политический конфликт.

Дмитрию Александровичу Путяте уже переваливает глубоко за шестьдесят, и он начинает переживать, кому передать своё драгоценное наследство. Его единственный сын Алексей — дипломат, и его не интересует животноводство. Путята жаловался: «Один сын умер, другой, вместо хозяйства, занялся сначала санскритским языком, затем ушел на службу по дипломатическому ведомству. Наследников в деле не было, работать стало не для кого, да и силы начали изменять».

Преемника пришлось искать на стороне и вскоре Путята наконец продаёт Бессоновское имение земцу Василию Арсеньевичу Дрызлову, который в 1889 году открыл в имении школу сыроварения, маслоделия и скотоводства. Его коровы кормили Смоленскую и ближайшие области целых 20 лет, пока не наступила первая мировая война и ещё позднее не умер её нынешний владелец Василий Арсеньевич. Школа была перенесена в другое место, а Бессоново продолжало меняться. Теперь в деревне поселилась латышская коммуна.

До начала второй мировой на территории Бессоново ещё сохранилось стадо коров бурого цвета, которые резко отличались о местного скота. Крестьяне, не вдавались в подробности селекционной работы и называли таких коров «шведскими». Конечно же, это были не шведские коровы, а потомки коров Дмитрия Путяты. Но после войны и они полностью исчезли, смешавшись с местной породой крупного рогатого скота.

На сегодняшний день в Бессонове мы не уже не найдём следов ни Путяты, ни Дрызлова, ни латышской коммуны. Но сейчас традицию молочного животноводства продолжает крупнейшее в регионе предприятие по производству молока ООО «Золотая нива».

Без наших предков не было бы нас с вами. Поэтому важно помнить своих родственников и земляков, передавать из поколения в поколение их заслуги и истории, – завершила свою лекцию Ирина Крылова.

Алиса КУЗНЕЦОВА