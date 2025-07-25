﻿Смоленская команда приняла участие в турслете учащихся Союзного государства

В Республике Марий Эл завершился туристский слет учащихся Союзного государства, который собрал 370 ребят из 30 регионов России и 7 областей Республики Беларусь. В мероприятии приняла участие и сборная команда Смоленской области.

На учебно-тренировочной базе «Сосновая роща» в течение шести дней команды проходили серьезные испытания, демонстрируя свою силу, уверенность, выносливость, навыки слаженной командной работы и творческие способности.

В первый день соревнований ребята приняли участие в акции «Подвиг народа бессмертен», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники возложили цветы к Монументу Воинской Славы в Йошкар-Оле, чтобы отдать дань памяти героям России и Беларуси.

Программа слета включала соревнования по спортивному ориентированию, спортивному туризму на пешеходных дистанциях и командному прохождению контрольно-туристского маршрута. Благодаря отличной подготовке сборная команда Смоленской области заняла 17 место на дистанции контрольно-туристского маршрута.

Для участников также были предусмотрены конкурсы визитных карточек, краеведов, туристских навыков, туристских газет и туристской песни, а также творческие мастер-классы: «Сувенир из Марий Эл», «Народные игры», «Народные танцы».

Смоляне заняли 11-е место в конкурсе визитных карточек и 5-е место в конкурсе краеведов, а также продемонстрировали отличные знания истории Великой Отечественной войны. Особый успех ребятам принес конкурс туристских навыков, в котором они стали победителями.

«Туристский слёт стал не только площадкой для спортивных состязаний, но и уникальной возможностью для культурного обмена, а также укрепления дружеских связей между молодежью России и Беларуси. Подобные мероприятия способствуют развитию туризма, спорта и культурных традиций наших стран», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Фото: Министерство образования и науки Смоленской области