﻿Смоленская область присоединилась к акции «Служу Отечеству»

Смоленская область стала участницей Всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству», в рамках которой проводятся встречи молодёжи с ветеранами СВО.

На базе регионального филиала фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча ребят летней военно-патриотической площадки «Твой выбор» с ветераном боевых действий спецоперации Андреем Тишкевичем. Боец рассказал о полученном ранении, мотивации в трудные времена и почему важно никогда не останавливаться на достигнутом, чтобы добиться успеха.

Мероприятия организуют Российское общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» во всех регионах страны.

В первый день к акции присоединилось 30 регионов, участниками стали около 30 тысяч человек. Для них выступили 40 ветеранов спецоперации. Среди участников акции также — лекторы Российского общества «Знание», инструкторы Центра «ВОИН», члены региональных ассоциаций ветеранов и военные медики.

Акция охватит важные даты, включая Дни воинской славы России, День ВДВ, День ВВС, День ВМФ, а завершится 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации. Основой для выступлений героев станут специально разработанные тематические лекции, приуроченные к праздничным датам.

«Всероссийская акция «Служу Отечеству» — это важный шаг в укреплении связи поколений и воспитании настоящих патриотов. Сегодня как никогда необходимо, чтобы молодёжь не только знала историю страны, но и чувствовала личную ответственность за её будущее. Эта инициатива объединяет ветеранов, действующих защитников Родины и молодых ребят, передавая им бесценный опыт, правду о героизме предков и понимание того, что служение России — не только воинский долг, но и ежедневный труд в науке, культуре, экономике на благо страны», — сказала статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Такие акции объединяют смоленских ветеранов и участников специальной военной операции с молодёжью. Наши герои делятся с юными смолянами своими личными историями, рассказывают ребятам о важности служения Родине и гражданской ответственности. Уверен, что в Смоленской области количество участников акции «Служу Отечеству» будет только расти», — отметил губернатор Василий Анохин.

Акция «Служу Отечеству» проводится второй год подряд в рамках трека «Знание.Герои». За это время прошло более 1000 выступлений участников и ветеранов спецоперации, слушателями стали около 30 тысяч человек.

Фото: смоленский филиал фонда «Защитники Отечества»