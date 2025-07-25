﻿Смоленские предприниматели могут получить субсидии до 7 млн рублей на возмещение части затрат на приобретенное оборудование в лизинг

Министерство инвестиционного развития Смоленской области объявляет о начале отбора на предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат по уплате первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования.

Финансовая помощь носит возмещающий характер и предоставляется по итогам отбора при условии подачи всех необходимых документов.

Размер возмещения составит до 99% для субъектов МСП, имеющих статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности, и до 80% для всех остальных субъектов МСП от фактически произведенных затрат на уплату первого взноса (аванса), но не более 7 млн. рублей на одного субъекта МСП.

К субсидированию можно заявить не более 5 договоров лизинга оборудования, по которым оборудование передано в лизинг не ранее 1 января 2024 года.

«Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка предпринимательства – один из приоритетов в нашей работе. В регионе разработан солидный портфель мер поддержки. Благодаря такой помощи, в том числе и финансовой, многие субъекты МСП уже смогли приобрести новое оборудование в лизинг, а значит, улучшить условия труда, повысить конкурентоспособность продукции, добиться новых успехов в развитии своего дела», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Прием документов осуществляется через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки с 22 июля по 21 августа 2025 года. Подробности и условия участия можно посмотреть на сайте Министерства инвестиционного развития Смоленской области. Дополнительная информация по телефону: 8 (910) 721-57-31.