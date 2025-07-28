Межвузовский кампус – точка притяжения молодежи

Межвузовский кампус в г. Смоленске станет современной площадкой для формирования комфортной среды для жизни, учебы и исследований талантливых молодых специалистов.
Реализуемый проект по созданию кампуса призван создать принципиально новую экосистему высшего образования, способствующую развитию научных открытий, внедрению инновационных технологий и укреплению экономической привлекательности региона. Студенческий городок позволит молодым людям не только получать качественное образование, но и активно заниматься научными изысканиями, воплощать перспективные исследовательские идеи и создавать прорывные научные разработки.
В число резидентов кампуса войдут крупнейшие вузы:
Смоленский государственный университет;
Смоленский государственный медицинский университет;
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия;
Филиал «МЭИ» в г. Смоленске;
Смоленский филиал Финуниверситета.
Особое внимание в рамках кампуса будет уделено реализации образовательных программ по 4 специализациям:
интеллектуальные системы пилотирования;
высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство;
трансляционная медицина;
креативные индустрии.
В настоящее время на территории СмолГУ проводятся полномасштабные археологические полевые работы, в ходе изысканий обнаружен ряд археологических находок и артефактов. Указанные находки будут изъяты из мест раскопок и не будут препятствовать реализации строительства объектов межвузовского кампуса.
«Строительство межвузовского кампуса, которое мы ведём в Смоленске, выполняя поручение нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — это стратегический проект. Его реализация кратно повысит уровень подготовки студентов и качество научных исследований. Рассчитываем, что современная инфраструктура для реализации потенциала активных и молодых людей поможет остановить их отток из региона. Уверен, что этот проект станет основой для прогрессивного развития Смоленской области на десятилетия вперёд», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.Оценили 0 человекПоказать список поделившихся
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