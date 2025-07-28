﻿Энергоблок №1 Смоленской АЭС включен в сеть почти на 19 суток раньше срока после завершения ремонта с модернизацией





Проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

Энергоблок №1 Смоленской АЭС включен в сеть после завершения третьего этапа работ управления ресурсными характеристиками (УРХ) активной зоны реактора, техническому обслуживанию и ремонту турбинного и электротехнического оборудования. Плановые сроки ремонта сокращены на 18,9 суток — с 90 до 71,1 с безусловным соблюдением высокого качества проведённых работ.

«Коллективы Смоленской АЭС и подрядных организаций успешно справились с поставленными задачами, включая важную работу — управление ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора, необходимую для дальнейшего поддержания надежности эксплуатации первого энергоблока. Ремонт выполнен в полном объеме, качественно, с соблюдением всех требований безопасности», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

В ходе третьего этапа УРХ на энергоблоке №1 специалисты восстановили ресурс 155 ячеек в реакторной установке (9% всех графитовых колонн с каналами). Для сравнения: на первом этапе восстанавливали ресурс 137 ячеек, на втором — 93. Суть технологии УРХ заключается в восстановлении формы графитовых колонн. Для этого используются специально разработанное российской компанией оборудование и оснастка.

В турбинном цехе основное внимание было уделено ремонту турбогенератора №2 (ТГ-2). Выполнен капитальный ремонт цилиндров низкого давления и произведен технический контроль рабочих лопаток турбогенератора.

Ключевыми работами в электрическом цехе стали модернизация щитов постоянного тока (ЩПТ) и ремонт двух генераторов. Установлены новые микропроцессорные шкафы постоянного тока- современное «умное» оборудование, которое автоматически показывает направление снижения изоляции в сетях, что значительно упрощает поиск и устранение неисправностей. Установленные шкафы закрытого исполнения, это исключает риск контакта персонала с токоведущими частями, что крайне важно для безопасности.

В ремонтной кампании было задействовано почти 500 специалистов подразделений Смоленской АЭС, подрядных организаций ООО «Пролог», Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт», АО «Смоленскэнергоремонт», АО «Электроцентромонтаж».

Справка:

Плановые ремонты проводятся регулярно на энергоблоках всех АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной и гарантированной выработки электроэнергии.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Смоленская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Десногорске Смоленской области) – крупнейшее предприятие топливно-энергетического комплекса региона, градообразующее предприятие Десногорска. Ежегодная выработка электроэнергии составляет свыше 20 млрд кВт.ч, это седьмая часть всей выработки АЭС России, порядка 8 % в Центральном регионе и более 80 % электроэнергии, производимой в Смоленской области. В эксплуатации на атомной станции находятся три энергоблока с уран-графитовыми канальными реакторами РБМК-1000 второго и третьего поколения. Смоленская АЭС является одним из ключевых узлов в Единой энергетической системе страны и связана с ней шестью высоковольтными линиями электропередачи напряжением тока 330, 500 и 750 кВ. В 2022 году станция получила лицензию Ростехнадзора на дополнительный 5-летний срок эксплуатации энергоблока № 1 (до 2027 года).

Сегодня Росатом продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС