﻿Смолян приглашают принять участие в конкурсе малых архитектурных форм



Минстрой России объявил о старте конкурса «Лучший нетиповой МАФ», который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Цель федерального конкурса выявить самые интересные и оригинальные проекты малых архитектурных форм, которые украшают общественные пространства городов.

Принять участие в смотре-конкурсе могут: муниципалитеты, девелоперские, управляющие компании и предприниматели (при согласии создателей объектов МАФ), а также непосредственно авторы реализованных малых архитектурных форм (дизайнеры и художники).

Заявки на участие можно подать по следующим номинациям:

— Большой МАФ – павильон, беседка, амфитеатр, сцена, смотровая башня, входная группа общественного пространства и т. д.

— Малый МАФ, элемент городской мебели – лавка, афишная тумба, информационный стенд, парковые качели, уникальный игровой элемент и т. д.

— Арт-объект – городская скульптура, инсталляция.

Подать заявки можно до 10 августа через платформу Конкурсы.рф. Подробная информация о конкурсе находится на сайте.

Победители будут награждены на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», который пройдет в августе 2025 года.

«Малые архитектурные формы часто становятся визитной карточкой города, подчеркивая его индивидуальность и создавая уникальную атмосферу. Участие в конкурсе позволит повысить привлекательность наших населенных пунктов для жителей и туристов. Уверен, что наши муниципалитеты, предприниматели, дизайнеры и архитекторы смогут представить достойные проекты», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.