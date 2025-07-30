Как прошла сдача ЕГЭ в Смоленской области и какие возможности ждут выпускников?

В Смоленской области завершился основной период сдачи ЕГЭ. В этом году экзамены сдавали тысячи школьников, при этом 44 выпускника набрали максимальные 100 баллов.

Наибольшее количество участников выбрали для сдачи русский язык – 3614 человек. Из математических дисциплин базовый уровень сдавали почти 2 тысячи школьников, профильный – более 1600. Среди предметов по выбору самым популярным стало обществознание (1579 участников), за ним следуют биология (847), физика (669), химия (511) и информатика (508).

Сейчас для выпускников наступает важный период поступления в учебные заведения. Губернатор Смоленской области Василий Анохин подчеркивает:

«Мы понимаем, насколько важен этот этап в жизни молодых людей. Поэтому активно развиваем программу целевого обучения, которая дает возможность получить качественное образование и гарантированное рабочее место после окончания учебы».

Напоминаем, что в этом году смоленские работодатели предлагают более 1500 целевых мест для абитуриентов. Участники программы получают существенную поддержку: увеличенные стипендии (от 5 до 30 тысяч рублей в месяц в зависимости от курса и специальности), возможность проживания в общежитии, а после окончания обучения – трудоустройство в организациях региона.

Особое внимание уделяется будущим педагогам и медикам. Например, студенты, выбравшие преподавание физики, математики, химии или биологии, могут получать до 30 тысяч рублей ежемесячно. После окончания вуза они также имеют право на ипотечную поддержку до 2 миллионов рублей.

Все актуальные предложения по целевому обучению можно найти на портале «Работа России»: trudvsem.ru/target-edu….