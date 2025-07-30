Новые туристические маршруты свяжут Смоленскую область и Республику Беларусь

Смоленская область активно развивает туристическое сотрудничество с Республикой Беларусь. На Международном форуме «Пора путешествовать по Союзному государству» были представлены совместные проекты, которые сделают путешествия между регионами удобнее и интереснее.

Сейчас в Минске доступны бесплатные туристические карты, где отмечены достопримечательности Смоленска и белорусской столицы. В августе для белорусских туроператоров проведут ознакомительный тур по Смоленской области. Это поможет показать все возможности для отдыха в нашем регионе.

В планах — создание единого туристического маршрута, который соединит Смоленск, Минск, Витебск и другие города. Такой проект упростит путешествия и откроет новые перспективы для развития туризма.

«Совместные проекты с Беларусью — это новые возможности для наших туристов и дополнительный импульс для развития региона. Мы создаём комфортные условия для путешественников и работаем над улучшением туристической инфраструктуры, чтобы каждый гость мог с комфортом познакомиться с богатой историей и природными красотами нашего края»,

— подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин (https://t.me/anohin67).