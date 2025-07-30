Смолянин вошел в пятерку лучших на I Национальном чемпионате «Абилимпикс» среди участников СВО

С 25 по 29 июля в Казани прошёл первый национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции, организованный в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

«Российское движение «Абилимпикс» стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За десять лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил президент Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определённые позиции в разных сферах и направлениях. «Абилимпикс» предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов станут победителями и примут участие в финале национального чемпионата в Москве осенью этого года», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

На протяжении четырёх дней в столице Татарстана более 400 конкурсантов, экспертов и сопровождающих соревновались в профессиональном мастерстве. Смоленскую область представили три участника: Виталий Крамаренко (компетенция «Оператор беспилотных авиационных систем»), Константин Васин (компетенция «Поварское дело») и Валерий Дубовский (компетенция «Электромонтаж»).

Участники из Смоленской области продемонстрировали отличную подготовку, достойно справившись со всеми конкурсными заданиями. Валерий Дубовский вошёл в пятёрку лучших по своей компетенции и прошёл в финал национального чемпионата «Абилимпикс», который состоится в октябре 2025 года в городе Москва.

Поддержку команде оказали руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Константин Веселовский и заместитель руководителя по социальному сопровождению регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Федосова.

«Все достижения наших ребят подтверждают, что люди, выбравшие служение Отечеству, обладают не только отвагой, но и ценными профессиональными навыками. Мы рады, что «Абилимпикс» предоставляет возможность для дальнейшей самореализации и интеграции в мирную жизнь участников специальной военной операции. Со своей стороны мы тоже продолжим всесторонне поддерживать наших героев на их пути к новым достижениям», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.